Ajda Pekkan: Beni taşıyacak erkek karşıma çıkmıyor

Ajda Pekkan konuk olduğu bir programda, "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" yanıtını verdi.

Lifetime TV’nin 'Senin Mucizen' programında açıklamalarda bulunan Pekkan, "Evlilik nedir merak ediyordum, ilk evliliğimi Coşkun Sapmaz ile yaptım. Yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı" diye konuştu.

ntv.com.tr'nin haberine göre, Pekkan şunları söyledi:

"Sonradan Ali Bars ile mantık izdivacı yapayım dedim. 6,5 yıl evli kaldım ve evliliğim süresince de çalışmadı. Güvenebileceğim bir erkek karşıma çıksa, her şeyi bırakır giderim.”