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Yaşam

Ajda Pekkan başkentte sevenleriyle buluştu ANKARA (A.A)

26 Kasım 2011 19:29

-Ajda Pekkan başkentte sevenleriyle buluştu ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Ajda Pekkan, sonbahar-kış koleksiyonu için özel hazırlanan tasarımlarının tanıtımı için Ankara'ya geldi. Ümitköy'deki Gordion Alışveriş Merkezi'ndeki bir mağazaya gelen Pekkan, mağazanın vitrinine çıktı. Sanatçı, sevenlerine el salladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir iş yaptıklarını ve kıyafetlerini insanların üzerinde görmekten mutlu olduğunu söyledi. Pekkan, daha sonra sevenlerine imza dağıttı. Ünlü şarkıcı, kendisini görmeye gelen 3,5 yaşındaki Kayra Yavaş ve 5,5 yaşındaki Metin Gürbüz'ü de sevdi. Süper Star, başkentte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

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