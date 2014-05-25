Ajda Pekkan: Ajda üniforması tiksinti veriyor

Şık ve bakımlı görünmesini bir üniformaya benzeten süperstar Ajda Pekkan, “Bu şekilde görünmekten çok yoruldum. Ajda üniforması beni çok zorluyor. Tiksinti verdi. Artık Blue jean’imi giyip saçımı tarayıp çıkıyorum” diyerek itirafta bulundu.



Okan Işık’ın Bugün gazetesinde yer alan haberine göre, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı ile birlikte yaptıkları alaturka albüm çalışmasının da neredeyse bittiğini de söyledi. Son rötuşları yaptıklarını belirten Ajda Pekkan partneri Abacı’yı öve öve bitiremedi. Dostlukları hakkında konuşan Süperstar, “Bizimkisi koşulsuz bir dostluk. Uzun zaman görüşemesek bile bir araya geldiğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu çok insanla yapmak mümkün değil” diye konuştu.