Ajda Pekkan: 6 kez çocuk aldırdım, kedilerle avunmaya çalıştım

74 yaşındaki ünlü sanatçı Ajda Pekkan, çocuk yapmaya cesaret edemediğini belirterek, "6 kez çocuk aldırdım, kedilerle avunmaya çalıştım" diye konuştu.

Kanal D'de yaıynlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan Ajda Pekkan, 'kürtaj' itirafında bulundu.



Ajda Pekkan, çocukları çok sevdiğini ancak sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemediğini söyledi.



Pekkan, "6 kez de çocuk aldırdım. Kedilerle avunmaya çalıştım, çocuk istemedim. Ben kendi hayatımı zaten zor idame ettirebildim" ifadelerini kullandı.