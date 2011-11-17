Ajda Pekkan: 4 tane iPhone'um var

T24 - Ajda Pekkan, 7 tane telefon kullandığını bunların 4'ünün iPhone olduğunu söyledi. Pekkan, "Çok güzel radyo dinleniyor. iPhone’da. Birinde spa müziği, birinde pop, birinde caz çalıyor" dedi.



Milliyet gazetesinden Songül Hatısaru'nun haberine göre; girişim haftasında Ayaydın&Miroglo Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın’la Ajda Pekkan’ın ‘Ajda Pekkan For Twist Sonbahar Kış Koleksiyonu’ için verdikleri yemekte işbirliğinin sonuçlarını ortaya çıktı.



Girişimcilik belki de en çok yaratıcılık demek. Ayaydın&Miroglio Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın’la Ajda Pekkan’ın ‘Ajda Pekkan For Twist Sonbahar Kış Koleksiyonu’ için verdikleri yemekte işbirliğinin sonuçlarını gördük. Süperstar, uçmuş adeta. Trikolarla, ipeklerle payetleri birleştirdiği kazaklar, rock temasıyla tasarladığı taş işlemeli parkalar, pantolonlar, dekolteye bulanmış tulum, trikolar ve aksesuar detayları. Karşımda full bir koleksiyon görünce sordum:



- Olaya girmişsiniz! Kendi markanızı çıkarmayacak mısınız?

Böyle bir hayalim vardı ama Yalçın Bey’in (Ayaydın) durumunu görünce vazgeçtim!



- Ne var ki durumunda?

Girişimcilik çok zor. Tasarım yapmakla bitmiyor ki. Fabrika kuracaksınız, o kadar insanı çalıştırıp idare edeceksiniz. Vergisi, elektriği, rekabeti...Koleksiyon için hazırladığımız her kıyafet üzerimde üç kez prova edildi. Saatlerce ayakta durdum. Girişimcilik öyle hobi olarak, yan iş olarak yapacağınız bir şey değil. 24 saat onunla yaşayacaksınız, sanat kadar kutsal bir iş.



- Yorumculuk kolay mı?

O da zor ama orada kendinlesin, bedelini tek başına ödüyorsun.



- Siz ne bedel ödediniz?

Aile bile kuramadım. Günde 18 saat çalışıyorum. Hangi erkek bunu kaldırır! Hangi erkek egosunu bu kadar yok etmiştir!



Fatmagül’ün yengesi gibiyim!



- Hayatınızda kimse var mı?

Üretmeden bir saniye duramam. Ama akşam dizimi izleyip kitabımı elime aldığımda ben de isterdim bir hayat arkadaşımın olmasını. Ama olmadı işte, şu anda hayatımda kimse yok. Olmuştur, bitmiştir...



- Bu kadar kendinizle dolu bir hayatta başkası kendisine nasıl yer bulacak ki?

Ben yer açmak istedim. Ama olmadı. Bizim gibi kadınların taşınması zordur. Yanımda beni hak eden birisi olsa alır çıkarım ortaya. Ama yok. Fatmagül’ün yengesi gibiyim! Dekolte severim! Her şeye de karışırım! Kalitesi, gustosu olmalı.

‘7 telefonum var’

- Parayı en çok neye harcarsınız?

Teknolojiye... Steve Jobs’ın en iyi modern zamane müşterisi benim. Yedi tane telefonum var. Dördü iPhone...



- Niye dört adet iPhone?

Müzik dinliyorum.



- Müzik setiniz yok mu?

Çok güzel radyo dinleniyor. iPhone’da. Birinde spa müziği, birinde pop, birinde caz çalıyor.



- Sizi bugünlerde en çok rahatsız eden gündem?..

Van depremi ve kadına şiddet. Deprem doğal bir afet. Ama bunca ölüm insanın yol açtığı bir felaket oldu. O binalar düzgün yapılsa, düzgün kontrol edilse bu kadar kayıp olur muydu?

Başkalarının kaderi...



- Kadına şiddet peki?

Kadın boşanmak istemiş, adam kadını öldürüyor. Cezalar caydırıcı olamıyorsa o şiddetin oluşmasına yol açan herkese ceza verilmeli. Bence okullara ders olarak bu konu konmalı artık.



- Annenizden öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

Başkalarının hayatlarında kaybolmamak. Annem, ‘Başkalarının kaderine eğilme, dramları içselleştirme’ derdi. Yardım et ama başkalarının acısını birebir yaşama. Yardımların da bu yüzden organizasyonlara, vakıflara yapılması gerektiğinde inanırım hep.