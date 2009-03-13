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'Ajda olmamın nedeni baba şiddeti'

Ajda Pekkan 'Haydi Gel Bizimle Ol’ programında ailesiyle ilgili bugüne kadar anlatmadığı itiraflarda bulundu

13 Mart 2009 02:00

Ajda Pekkan katıldığı 'Haydi Gel Bizimle Ol’ programında anlattığı itiraf...

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Ajda Pekkan 'Haydi Gel Bizimle Ol'un konuğuydu.

Disiplinli bir babam vardı

Ajda Pekkan programda ailesiyle ilgili bugüne kadar anlatmadığı itiraflarda bulundu: "Benim ailemde oldu şiddet. Ben zaten bu yüzden karar verdim hayatımı tek başıma kazanacağım ve erkeklere minnet etmeyeceğim diye. Belki o yüzden Ajda Pekkan olmama çok yardımcı oldu baba şiddeti maalesef. Ama ben bugüne kadar bunu dile getirmedim. Çünkü buna gerek yoktu hiçbir zaman aramızda da konuşmadık. Ama öyleydi ne yazık ki. Hayır alkolle alakası yok. Benim babam askerdi çok disiplinli bir deniz albayı ve annemde çok güzel bir bayandı. Her ikisinide rahmetle anıyorum. Nedenini bilmiyordum ama galiba mizacen anlaşamıyorlardı. Görücü usulü evlenmişlerdi. Bunları sonradan öğrendim. Çocuktuk kaç kere ayrıldılar, evlendiler evde kıyamet kopuyordu. Kaldı ki çevremde de bunlara şahit oldum."

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