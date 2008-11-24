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Ajda modaya el atıyor

Ajda Pekkan kendi markasını yaratmak istediğini, farklı kıyafetler, ayakkabılar tasarlayacağını söyledi

24 Kasım 2008 02:00

Geçtiğimiz akşam Troya gösterisini izleyenler arasında süperstar Ajda Pekkan da vardı. Oyuna son anda gelen Pekkan çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gösteriyi çok beğendiğini dile getiren Pekkan, “Oyunu çok beğendim. Hepsini yürekten tebrik ederim. Olağanüstü bir gösteri... Benim sadece alkışım yeterli değil, onları gözlerim yaşararak izledim” dedi. Son dönemde modayla ilgilendiğini dile getiren Pekkan “Kendi markamı yaratmak istiyorum. Kıyafetler, ayakkabılar tasarlayacağım” dedi. Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan “ İvana Sert, ortaklık için Pekkan’a teklif götürdü” haberi için ise “Teklif gelmedi. Böyle bir teklif gelse de kabul etmezdim” dedi.

Yeni albüm müjdesi verdi

“Müzikal oynamak ister misiniz?” sorusunu, “Aklımdan müzikal yapmak geçiyor. İyi bir müzikal olursa neden olmasın” diye yanıtlayan Pekkan, bir de müjde verdi: “Yeni albüme hazırlanıyorum. Yaza inşallah bomba gibi bir albümle döneceğim.”

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