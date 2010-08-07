Ajda estetiği olmayan tek star

T24- Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül konuk olduğu bir programda Ajda Pekkan hakkında ilginç yorumlarda bulundu.



Ünlülerin fotoğrafçısı Zeynel Abidin Ağgül, “Ajda’da hiç estetik yok” dedi. Ardından da çark edip “Ruhunu kastettim” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin Ağgül, gazeteci Nuriye Akman’ın TRT Haber’de sunduğu ‘Akılda Kalan’ programına konuk oldu. Mesleğinde 30 yılı geride bırakan ünlülerin fotoğrafçısı, Akman’ın sorularını yanıtladı. Mesleğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ağgül, özellikle Ajda Pekkan hakkında ilginç yorumlarda bulundu. Çok prensipli olduğunu söylediği Pekkan için “Ajda tanıyıp tanıyabildiğim, görüp görebildiğim starlar içinde estetiği olmayan tek insan” diyen Ağgül bu sözleriyle ise şaşkınlığa neden oldu. Programın ardından konuyla ilgili olarak HT Magazin’e konuşan Ağgül, “Bir çok kişi hep Ajda’nın estetik ameliyatlarıyla ilgili bilip bilmeden konuşuyor. Oysa Ajda Hanım’ın iç güzelliğinden söz edilmeli. Ajda Hanım’ın iç güzelliği tamamen estetiksizdir ve olabildiğince güzeldir. Ajda Hanım’ın ruhunda tek estetik yoktur. Bence bunun üzerinde durulmalı. Ben bunu bilir bunu söylerim” dedi