T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Ajax'ın orta saha oyuncusu Abdelhak Nuri'nin futbol hayatı sona erdi

Hollandalı Ajax kulübü ile Genç Milli takımının 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdelhak Nuri'nin gördüğü beyin hasarı nedeniyle iyileşme olasılığının bulunmadığı belirtildi. Nuri'nin futbol hayatı sona erdi.

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdelhak Nuri'nin futbol hayatı sona erdi.

Ajax kulübü, Nuri'nin kalıcı ve ciddi beyin hasarı gördüğünü ve iyileşme olasılığı bulunmadığını açıkladı.

Aynı zamanda Hollanda Genç Milli takımında da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, geçen Cumartesi günü Avusturya'da Almanya'nın Werder Bremen takımı ile oynanan hazırlık maçında forma giymişti.

Abdelhak Nuri, maç sırasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle aniden yere yığılmıştı. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hayata döndürülen genç oyuncu, helikopterle Inssbruck'taki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Burada yoğun bakıma alınarak uyutulan Nuri'ye, nörolojik testler uygulandı. Ajax kulübünden Salı günü yapılan açıklamada, çok az da olsa genç oyuncunun iyileşme ihtimali bulunduğu belirtilmişti.

Ancak Çarşamba ve Perşembe günü yapılan kontroller sonucu Nuri'nin beynin fonksiyonlarının büyük ölçüde durduğu belirlendi. Doktorlar, Ajax'lı futbolcunun iyileşme şansının bulunmadığını açıkladı.

Nuri'nin beynindeki ağır tahribatın, sahadaki baygınlık sırasında beynin oksijensiz kalması sonucu meydana geldiği vurgulandı.

Ajax kulübü, kısa süre içinde Avusturya 'dan Hollanda'ya getirilecek olan Nuri'nin tedavisine Amsterdam'da devam edileceğini bildirdi.

Ajax Kulübü Genel Direktörü Edwin van der Sar, "Amsterdam'ın en büyük yeteneklerinden biri" dediği Nuri ile ilgili gelişmeyi, "Korkunç. Alınabilecek en kötü haber" diye değerlendirdi.

Ajax alt yapısından yetişen Nuri, geçen yıl Eylül ayında Willem 2 takımına karşı oynanan kupa maçında ilk kez A takım formasını giydi. 5 - 0 biten maçta, gollerden biri de Nuri'den geldi.

Ajax A takımı ile 15 kez sahaya çıkan genç futbolcu, geçen sezon Hollanda Jupiler liginde en iyi oyuncuya verilen "Altın Boğa" ödülünün sahibi olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hollandalı AjaxGenç MilliAbdelhak NuriNuriAjaxHollanda Genç MilliCumartesiAvusturya Almanya Werder BremenSahadakiInssbruckBuradaSalıAncakPerşembeDoktorlar AjaxAvusturyaHollandaAmsterdamAjax Kulübü Genel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24