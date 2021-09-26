Ajax - Beşiktaş maçına Fransız hakem

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda salı akşamı oynanacak Ajax - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Süper Lig 'de son olarak Altay karşısında 2-1 yenilgi alan ve sakat futbolcularının fazlalığı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Beşiktaş , hafta içi Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Hollanda'da Ajax ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılarda Batshuayi, Larin, Necip Uysal ve Teixeira gibi isimlerin kadroda yer alması beklenirken, as oyuncuların çoğunun sakat olması da Sergen Yalçın'ı düşündürüyor. Yaptığı açıklamalarda "Eksik olmaz, illa ki oynatacak birini buluruz" diyen Yalçın'ın Avrupa arenasında eli sıkışacak gibi görünüyor.

28 Eylül Salı günü saat 19:45'te oynanacak maçı yönetecek hakemler de belli oldu. Ajax - Beşiktaş karşılaşmasının Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. 4. hakem olarak Jeremei Pignard görev alacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Delajod Willy, AVAR koltuğunda ise Massimiliano Irrati oturacak.