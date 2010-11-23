-AJANSLAR İSTANBUL'DA BULUŞUYOR İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ortak organizasyonuyla düzenlenen ''2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Ajanslar Buluşması'' yarın başlayacak. The Marmara Oteli'nde gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk gününde, yarın Asya Pasifik Ajanslar Birliği (OANA) İcra Kurulu Toplantısı yapılacak. 25 Kasım Perşembe günü OANA Genel Kurul Toplantısı'nın ardından Editoryal ve Teknik Kurul ile İcra Kurulu toplantıları düzenlenecek. Aynı günün akşamı İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında ve Anadolu Ajansının 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ''Foto Muhabirlerinin Gözüyle İstanbul'' adlı AFP-AA ortak fotoğraf sergisi açılacak. Etkinlikler kapsamında, 26 Kasım Cuma günü, ''Kültür Başkentinde Haber Ajansları Buluşması'' gerçekleştirilecek. Toplantının açılışında, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, haber ajansı temsilcilerine hitaben bir konuşma yapacak. Sabah ve öğleden sonraki oturumlarda ise haber ajanslarının geleceği üzerine Moeed Ahmad (El Cezire), Cengiz Seren (EPA), Müjdat Altay (NETAŞ), Paula Nogueira dos Santos (LUSA), Aslan Aslanov (AZERTAC), Hadi Adanalı (AA), Mikhail Gusman (ITAR TASS) ve Lola Alverez (EFE) görüşlerini açıklayacak. Sanatçı Tuluyhan Uğurlu da aynı akşam Esma Sultan Yalısı'nda konser verecek. ''2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Ajanslar Buluşması'' programının kapanışının yapılacağı 27 Kasım Cumartesi günü, ''Türk Dili Haber Ajansları Birliği Toplantısı'' ile ''EKO ülkeleri Haber Ajansları Birliği (ECONA)'' toplantısı düzenlenecek. ''2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Ajanslar Buluşması''na, Avrupa, Asya ve Afrika'dan 50'yi aşkın haber ajansının temsilcilerinin katılması bekleniyor.