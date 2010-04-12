Ajanslar canlı yayınlara rakip olacak

T24-

İstanbul Üniversitesi İletim Fakültesinin kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ''Gelişen Teknoloji Küreselleşme ve Çalışmalar Bağlamında 21. Yüzyılda Haber Ajansları'' konulu panelde konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bengi, 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansının da çeşitli etkinliklerle 90. yılını kutladığını belirtti.

Haber ajansları açısından 90 yılın önemli olduğunu, ancak AA'dan çok daha deneyimli, tarihe damgasını vurmuş haber ajanslarının uluslararası arenada varlık gösterdiğini dile getiren Bengi, ''Eğer örgütlenmenizi sağlam tutabilirseniz, belirli dinamikleri yaşatabilirseniz, ilkelerinizi ortaya koyup bunları tutarlı bir şekilde uygulamaya koyabilirseniz zaman sizi aşındırmıyor. Hatta geçen zaman belki size daha fazla güç katıyor'' diye konuştu.



Hilmi Bengi, küreselleşme olgusu ve teknolojinin, haber ajanslarının gelişimiyle paralellik arz ettiğini, eğer sanayi devrimi olmamış olsaydı, bugün haber ajanslarından da söz edilemeyeceğini ifade ederek, haber ajanslarının, bilginin bir değer taşıdığı ve para olarak karşılığının olduğu düşüncesiyle ortaya çıktığını kaydetti.

Atatürk'ün, Anadolu Ajansının kuruluşuna ilişkin genelgede, İstanbul'un işgal altında olduğunu, Anadolu'daki Milli Mücadele hareketi ve cephelerden gelen doğru haberin iç ve dış kamuoyuna duyurulabilmesi açısından bir haber ajansının kurulması zorunluluğundan bahsettiğini ve ilkelerini de ''En süratli vasıtalarla, en doğru havadisin iletilmesi'' olarak belirlediğini ifade eden Bengi, ''Doğru haber, hızlı haber, bugün haber ajansları açısından en temel kuraldır'' dedi.

90 yıllık süre içinde dünyadaki ve Türkiye'deki değişimin haber ajanslarına da yansıdığını, teksir makinesi ve teleksin ardından, AA'nın 1986'da bilgisayar teknolojisine geçtiğini belirten Bengi, bilgisayarın hızlı habercilik alanında kuruma ivme kazandırdığını söyledi.

AA'nın haber ana sistem yazılımının başlangıçta dışa bağımlı iken, kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak kendi yazılımını kendisinin yaptığını belirten Bengi, her zaman güncellenebilecek, gelen ihtiyaçlara cevap verebilecek bir teknolojik altyapıya kavuştuklarını ve böylece zamana ve mekana bağlı olmaksızın hem muhabirlerin istediği yerden sisteme girerek haberini yazabildiğini hem de yayıncıların haberi istediği yerden yayına verebildiğini anlattı.

Hilmi Bengi, 2005 yılından itibaren de Türksat üzerinden haber, fotoğraf ve görüntü geçtiklerini belirterek, ''Bugünün teknolojisinin gereklerini yerine getiriyoruz'' dedi.

Yazılı haberlerde Türk basınının ihtiyacının karşılanmasında geçen 90 yılda önemli bir yer tutan AA'nın, fotoğraf alanında da çok önemli gelişmeler elde ettiğini, ilk radyoculuğun kurulmasında da katkıları bulunan kurumun, görüntülü haber servisini 2005 yılında yeniden kurduğunu anlatan Bengi, şunları kaydetti:

''Geleceğin dünyası, görüntü altyapılı bir dünya. İletişim alanında, internetin verdiği imkanlarla, geleceğin dünyasında tümüyle görüntüyle bağlantılı habercilikten söz edebiliriz. Bugün cep telefonları artık yeni bir kitle iletişim aracı haline geldi. Haberini, görüntüsünü, fotoğrafını cep telefonundan çok rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Cep telefonuna, bülten servisi, görüntülü haber servisi yapıyoruz. Herkes istediği anda haberini oradan alıp izliyor. Geleceğin dünyasında yeni teknolojik gelişmelerle sanıyorum haber ajansları, televizyonların canlı yayınlarıyla rekabet edebilecek bir düzene doğru gidecek ve haberlerini anlık olarak iletebilme imkanına kavuşacak. Bu nasıl olacak? Sesin yazıya dönüştürülmesiyle, yazılı habercilikle, sesli habercilik, görüntülü habercilik iç içe geçecek ve haber ajansları bundan sonra televizyonların canlı yayınlarıyla rekabet edecek düzeye erişecek.''





CİHAN HABER AJANSI GENEL MÜDÜRÜ BİLİCİ





Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici de AA'nın mesleki kuruluşlar içinde en duayen kuruluş olduğunu söyledi. Bilici, 1992'de, çok sesliliğin başladığı dönemde kurulan Cihan Haber Ajansının 2000'de uydu üzerinden haber geçmeye başladığını, ilk canlı yayınını da 2002'de yine uydu üzerinden yaptığını anlattı.

Bilici, ajansların sorumluluğu en yüksek medya kuruluşları olduğunu, geçilen yanlış bir haberin hem ülke içinde hem de ülke dışında yankı bulduğunu, bu nedenle doğru haberin çok önemli olduğunu söyledi.





İHA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BALLI





İHA Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ballı da haber ajanslarının hızlı ve doğru habercilik yapmak zorunda olduklarını, bu ikisini bir arada yapmanın da çok güçlükleri bulunduğunu söyledi.

İHA'nın 1300 abonesi bulunduğunu, bunların 800-900'ünün medya organı olduğunu belirten Ballı, yazılı ve fotoğraf haberciliğinde AA'nın, televizyon haberciliğinde de İHA'nın Türkiye'de öncü olduğunu söyledi.

Ajansın 1993'de yayına başladığını ve televizyon haberciliğinde ilk olmanın zorluklarını yaşadıklarını anlatan Ballı, önceden tek bir kare fotoğraf geçmek için saatlerce uğraşırken, şimdi saniyede uydu üzerinden fotoğraf ve görüntünün yayına girdiğini, yurt içinden 300 noktadan internet üzerinden görüntü alabildiklerini kaydetti.





SORULAR





Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan AA Genel Müdürü Bengi, haber ajanslarının, habere haber olarak bakması, reklam amaçlıysa etik olarak o haberi vermemesi gerektiğini söyledi.

AA olarak muhabir alırken sınav açtıklarını ve iletişim fakültesi mezunlarına da öncelik verdiklerini anlatan Bengi, iletişim fakültelerinin uzmanlaşmayı öne çıkaran eğitim vermesi gerektiğini kaydetti.

Anayasanın 133. maddesinin Anadolu Ajansının tarafsızlığının teminatı olduğunu ve ajans olarak olabildiği ölçüde tarafsız habercilik yapmak zorunda bulunduklarını ifade eden Bengi, evrensel meslek ilkelerine uyduklarını söyledi.

Öte yandan, habercilikte teknolojik gelişmelerin konuşulduğu panel sırasında salonda uçan bir güvercin, öğrencilerin ''haber güvercini'' esprilerine neden oldu.

Panelin ardından, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Gezgin, konuşmacılara teşekkür plaketi sundu.