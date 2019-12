'Ajan Salt'ın devamı gelecek

T24 - Angelina Jolie'nin başrolünü Tom Cruise'dan kaptığı casus filmi "Ajan Salt", yaz sezonunun en fazla ses getiren aksiyon filmlerinden. Yapımcılar şimdiden bir devam filmi için planlar yapıyor.







“Ajan Salt” dünya gişelerinde yüksek hâsılat toplamaya devam ediyor. Bugüne kadar ABD’de 105 milyon dolar hâsılat getiren filmin dünya hâsılatı ise şu anda 187 milyon dolarda. Fakat bu miktarın ilerleyen haftalarda önemli miktarda artmasına kesin gözüyle bakılıyor, zira ABD yapımı film daha Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya gibi büyük pazarlarda sinemalara gelmedi.

Devamı gelecek gibi

Bu başarının ardından yapımcı stüdyoda da bir devam filmi çekilmesi için planlar yapılıyor. Filmin senaristi Kurt Wimmer'in, hikâyeyi örmeye devam edecek fikirleri toplamaya başladığı, Phillip Noyce’un da, ikinci kez bir “Ajan Salt” filmi için yönetmen koltuğuna oturmaya hazır olduğu gelen haberler arasında. İlk filmin 110 milyon dolar olan bütçesinin olası bir devam filminde daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak film sinemaların ardından video ve DVD pazarında da başarılı olursa, devamını görmek isteyenlerin sayısının daha da yüksek olması epey olası. Angelina Jolie de, tekrar “Ajan Salt” rolü için kameralara can attığını ve stüdyonun bir devam filmi için yeşil ışık yakmasını umduğunu söylüyor. Aksiyon filmleri çekmeye bayıldığını belirten Jolie, bu yüzden rolü kendisine vermelerinden dolayı çok şanslı olduğunu kaydediyor.

Jolie'nin fendi Cruise'u yendi



Tabii Angelina Jolie’nin şansı, Tom Cruise’un şanssızlığı anlamına geliyor, zira ajan Salt rolünde aslında Cruise öngörülmüş, hatta en başından bu filmin Cruise için “Görevimiz Tehlike” benzeri yeni bir dizi filmin önünü açması planlanmıştı. Ancak son yıllarda, Hollywood’un bir dönem filmleriyle tartışmasız gişe kralı olan Tom Cruise’un yıldızı sönmeye başladı. İlk olarak Oprah Winfrey’in televizyon programında, kanepelerde zıplayarak Katie Holmes’a aşkını ilan etmesi, izleyenlerin epey garibine gitmiş, ardından bu ilişkinin Cruise’un Scientology üyeliği nedeniyle zedelenen imajını tazelemek için bir manevra olduğu iddiaları ortaya atılmış ve özel hayatı hakkındaki olumsuz haberler, “Hollywood’un en parlak gülümsemesi”nin hayranlarını kendinden soğutmuş, azalan popülaritesi de, filmlerinin gişe hâsılatlarına yansımıştı. Bu gelişmelerin ışığında da, “Ajan Salt” filminin yapımcıları, bu dev bütçeyi, Cruise yerine, “Lara Croft: Tomb Raider” ve “Wanted” gibi filmlerle aksiyon alanında başarısını kanıtlayan Angelina Jolie’ye yatırmayı tercih ettiler. Gişe hâsılatı da, bu kararın doğruluğunu kanıtlıyor. Tom Cruise’un son filmi “Knight and Day – Gece ve Gündüz”, ABD’de 75 milyon dolarda kalırken, “Ajan Salt” sinemalarda oynamaya devam ediyor ve ABD’de son hâsılatının 120 milyon dolara varacağı tahmin ediliyor.

Film ajan krizine denk geldi

Filmin konusu kısaca şöyle: Evelyn Salt, görevi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir CIA ajanıdır. Ancak CIA'nin elindeki bir itirafçı onu Rus ajanı olmakla suçlar ve Salt kaçmak zorunda kalarak kendini temize çıkarmaya çalışır. Daha önce Matt Damon'ın başrolünü üstlendiği “Bourne Üçlemesi”ni de andıran “Ajan Salt” filminin dünya prömiyerinin, tam ABD'de on kişinin Rus ajanı olarak gözaltına alınmasının üstüne yapılmış, ABD ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi de, filme olan ilgiyi arttırarak, yapımcılarını bir anlamda sevindirmişti.

Pakistan'a yardım çağrısı

Angelina Jolie, “Ajan Salt” filminin Londra’da yapılan İngiltere prömiyeri öncesinde, Pakistan'daki sel felaketine de dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak Haiti, Irak ve diğer birçok ülkeyi ziyaret eden Jolie, insanların sel felaketi kurbanlarına yardım etmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Seller, 20 milyon kişiye etkilese de, toplanan bağışlar, Haiti’deki deprem felaketi ya da Asya’yı vuran tsunamiden sonra yapılan yardımların çok altında. İnsanların Haiti ve benzeri felaketleri gördükten sonra, yeni bir felaket daha yaşandığında, kısmen umursamaz olmalarını anlayabildiğini söyleyen aktris, fakat Pakistan’da kitle ölümlerinin ve kitlesel göçün söz konusu olduğunu ve durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirtti. Jolie, “kameralar bölgeden ayrıldığı zaman” Pakistan’a gitmeyi planladığını da ekledi.

Jolie ve Clooney, Monroe ve Sinatra olmayacak

Bu arada Angelina Jolie, George Clooney ile birlikte kamera karşısına geçerek Marilyn Monroe ve Frank Sinatra’yı canlandıracakları yönündeki haberleri yalanladı.

“Ajan Salt” filminin İngiltere prömiyeri öncesinde, Andrew O’Hagan’ın "The Life and Opinions of Maf the Dog, and of His Friend Marilyn Monroe” adlı romanının beyazperde uyarlamasında başrolü üstleneceği yönündeki söylentiler hakkında kendisine yöneltilen soruya “bunu ilk defa sizden duyuyorum, hayır, bu gerçek değil.” cevabını verdi.