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Kültür-Sanat

Aizonoi antik kenti ikinci Efes adayı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonoi antik kentinde incelemelerde bulundu

21 Kasım 2016 20:30

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kütahya'daki Aizonoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu ve Aizanoi'nin dünyada bu ölçekte ve nitelikte ayakta kalmış en büyük Zeus tapınağı olduğunu ifade etti.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonoi antik kentinde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Aizanoi Antik Kenti'nin dünyada bu ölçekte ve nitelikte ayakta kalmış en büyük Zeus tapınağı olduğunu ifade ederek, "Aizanoi antik kenti ikinci bir Efes olmaya aday, tarihi sit alanıdır. Önümüzdeki dönemde buradaki çalışmaları muhtelif etkinliklerle  bütün dünyaya tanıtmak için bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız" dedi. Avcı, antik kent ve burada yürütülen kazı çalışmaları hakkında ilgililerden  bilgi aldı.

 

"Aizanoi, dünyada bu ölçekte ve bu nitelikte ayakta kalmış en büyük Zeus tapınağıdır"

 

Antik kentin dünyada ilk borsanın kurulduğu yer olması nedeniyle de önemli olduğunu ifade eden Avcı, "Antik kent Aizanoi, dünyada bu ölçekte ve bu nitelikte ayakta kalmış en büyük Zeus tapınağıdır. Milattan sonra birinci yüzyıldan itibaren burada inşaat başlıyor. Bu tarihi yapı müstesna bir tarihi eserdir. Bu yapının altında  da çok iyi korunmuş bir kat daha var. Bu alt kat bir sergi ya da konser salonu olarak kullanılabilecek bir yer. Bu bölgede aynı zamanda antik stadyum ve tiyatro  da bulunuyor. Burada ayrıca Türklere ait de izler var. Dolayısıyla burası  geçmişte pek çok uygarlığı barındırmış, Dünya Miras Listesi'ne girmeyi çoktan hak  etmiş, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından Geçici Liste'ye kaydedilmiş bir tarihi arkeolojik alandır" dedi.

 

"Biz burasını hem kendimiz yeterince tanımıyoruz hem de dışarıya yeterince tanıtamıyoruz"

 

Avcı, görünenlerin bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında çıkarıldığına işaret etti: "Gördüklerimiz kazılabilen yerlerde ortaya çıkanlardır. O dönemin  koşullarında çok katmanlı yerleşim olmadığı için bu bölgede çok daha geniş alana yayılan bir yerleşim söz konusu. Maalesef biz burasını hem kendimiz yeterince tanımıyoruz hem de dışarıya yeterince tanıtamıyoruz. Oysa ki burası etkili bir tanıtımla çok ciddi bir turistik cazibe merkezi olmaya gerçekten layık bir yer."

 

Mayıs ayında dünyaya tanıtılacak

 

Kazı dönemi başladığında, mayıs ayında senfonik bir konserle antik kenti dünyaya tanıtacak bir etkinlik düzenleneceğini bildiren Avcı, antik kentin yurtiçi ve yurtdışından insanların ve yabancıların ilgi göstereceği  cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. 

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