Aissati ve Sedat Balıkesirspor Baltok'ta

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok, Aytemiz Alanyaspor\'dan İsmail Aissati ve Beşiktaş\'tan Sedat Şentürk ile sözleşme imzaladı.

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra Ümraniyespor\'dan ayrılan Steve Beleck ve Mahatma Otoo ile Gazişehir Gazantep FK\'dan Cumali Bişi\'yi kadrosuna dahil eden kırmızı beyazlılar daha önce PSV Eindhoven, Twente, Ajax, Vitesse, Terek Grozny ile ülkemizde Antalyaspor ve Alanyaspor\'da forma giyen İsmail Aissati\'yi de renklerine bağladı.

Balıkesirspor Baltok ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Hollanda doğumlu, Fas uyruklu 29 yaşındaki Aissati orta sahada görev yapıyor. Beşiktaş\'tan bir yıllığına kiralanan sol kanat oyuncusu Sedat, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor\'da futbola başladı. Osmanlıspor, Üçyol Doğuspor ve Kocaeli 1937 Sekaspor\'da oynadıktan sonra 2013\'te Beşiktaş\'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu 2016\'da profesyonel sözleşme imzaladı. Sedat, Beşiktaş\'ta geçen sezon U21 Ligi ve Türkiye kupası\'nda 30 maçta 12 gol attı.

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