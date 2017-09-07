T24 LogoT24 Logo
Spor

Aissati ve Sedat Balıkesirspor Baltok'ta

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok, Aytemiz Alanyaspor'dan İsmail Aissati ve Beşiktaş'tan Sedat Şentürk ile sözleşme imzaladı

07 Eylül 2017 20:10

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok, Aytemiz Alanyaspor\'dan İsmail Aissati ve Beşiktaş\'tan Sedat Şentürk ile sözleşme imzaladı.
Transfer yasağını kaldırdıktan sonra Ümraniyespor\'dan ayrılan Steve Beleck ve Mahatma Otoo ile Gazişehir Gazantep FK\'dan Cumali Bişi\'yi kadrosuna dahil eden kırmızı beyazlılar daha önce PSV Eindhoven, Twente, Ajax, Vitesse, Terek Grozny ile ülkemizde Antalyaspor ve Alanyaspor\'da forma giyen İsmail Aissati\'yi de renklerine bağladı.
Balıkesirspor Baltok ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Hollanda doğumlu, Fas uyruklu 29 yaşındaki Aissati orta sahada görev yapıyor. Beşiktaş\'tan bir yıllığına kiralanan sol kanat oyuncusu Sedat, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor\'da futbola başladı. Osmanlıspor, Üçyol Doğuspor ve Kocaeli 1937 Sekaspor\'da oynadıktan sonra 2013\'te Beşiktaş\'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu 2016\'da profesyonel sözleşme imzaladı. Sedat, Beşiktaş\'ta geçen sezon U21 Ligi ve Türkiye kupası\'nda 30 maçta 12 gol attı.

FOTOĞRAF


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun YAMANBALIKESİR DHA TFFBalıkesirspor Baltok Aytemiz AlanyasporAissatiBeşiktaş SedatTransferSteve BeleckMahatma OtooGazişehir Gazantep FK Cumali BişiPSV Eindhoven Twente Ajax Vitesse Terek GroznyAntalyasporAlanyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24