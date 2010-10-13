Aisha yepyeni burnuyla kamera karşısında

T24 - Afganistan’da Taliban yönetimi altında kocası tarafından cezalandırma amacıyla burnu kesilen 19 yaşındaki Ayşe (Aisha) dün ilk kez protez burnuyla kameraların karşısına çıktı.





Geçtiğimiz ay Time dergisi Afganistan’da yaşayan kadınların çektiği çileyi göstermek i,çin Ayşe'yi kapak yaptığında dünya şoke olmuştu. Ancak Ayşe dün protez burnuyla cesurca kameraların karşısına geçti. Böylece estetik ameliyatının sonrasında nasıl görüneceğini de kamuoyuyla paylaşmış oldu.



Ayşe, Grossman Burn Vakfı’nın düzenlediği bir hayır gecesinde “Enduring Heart” (Güçlü Yürek) ödülünü almak için kamera karşısına çıktı.



Ödülü takdim eden California Valisi Arnold Schwarzzenegger’in eşi Maria Shriver, “Bu ödül ilk kez yüreğinin gücünü gösteren ve sevginin ne demek olduğunu bizlere anlatan bir kadına veriliyor” dedi. Soyadı açıklanmayan Ayşe, ödül için teşekkür etti.



12 yaşında Taliban'a gelin gitti

Ayşe, 12 yaşındayken babası bir Taliban savaşçısına borcunu ödemek için kızının bu savaşçıyla evleneceği sözünü vermişti. Kocasının ailesi tarafından kötü muameleye maruz kalan Ayşe ahırda hayvanlarla birlikte uyuyordu. Kaçmak istediği sırada yakalanmış, burnu ve kulakları kocası tarafından kesilmişti.



CNN muhabiri Atia Abawi’ye o anı anlatan Ayşe, “Burnumu ve kulaklarımı kestiklerinde bayılmışım. Gecenin bir yarısı burnuma soğuk su kaçmış gibi hissettim. Gözlerimi açtığımda önümü göremedim çünkü her yer kan olmuştu” dedi.



Dağlık bir bölgede ölüme terk edilen Ayşe sürünerek büyükbabasının evine gitmeyi başardı. Babasının Amerikalılara ait bir sahra hastanesine götürdüğü Ayşe burada 10 gün boyunca doktor kontrolünde kaldı. Daha sonra Kabil’deki gizli bir sığınağa gönderilen genç kadın, Ağustos ayında da Grossman Burn Vakfı tarafından ABD’ye getirilerek bir ailenin yanına yerleştirildi.



Ameliyat edilecek

Ayşe'nin protez burnu sekiz aylık rehabilitasyon programı kapsamında bu ay yine aynı vakfın girişimleriyle yüzüne yerleştirildi. Dr. Peter Grossman, Ayşe'yi daha kalıcı bir çözüme ulaştırmayı umduklarını söyledi.



Bu kalıcı çözümün Ayşe'nin vücudunun başka yerlerinden alınacak kemik, doku ve kıkırdak kullanılarak burnunun ve kulaklarının yeniden oluşturulması olabileceği düşünülüyor.



Grossman Burn Vakfı Başkanı ve Grossman’ın eşi Rebecca, Ayşe'nin böyle korkunç muamelelere maruz kalan binlerce kadından sadece biri olduğunu söyledi.



Afganistan'daki kadınlar aile içi şiddet mağduru

Rebecca Grossman, “Ayşe ne zaman aynaya baksa bu köleliği hatırlıyor. Ancak hala gülebildiği anlar da var. O anda bir ömür boyu adaletsizlik görmüş bir vücuttan gençlik ruhunun çıktığını görüyorsunuz” dedi.



Birleşmiş Milletler tahminlerine göre Afganistan’daki kadınların yüzde 90’ı benzer şekilde aile içi şiddet mağduru. Ancak Taliban bu rakamları yalanlayan bir açıklama yayımladı.



“Afganistan İslam Emirliği, Amerikalıların aldığı yenilgiye yönelik kamuoyunun dikkatini dağıtmak üzere uydurduğu bu yalanı reddetmektedir” diyen sözcü İslam hukukuna göre ölü de olsa canlı da olsa bir insanın kulaklarının ve burnunun kesilmesinin yasak olduğunu söyledi.