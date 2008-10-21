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Yaşam

AISEC ile yurtdışında staj deneyimi

Dünyanın en büyük öğrenci organizasyonu AISEC, üniversite öğrencileri için farklı ülkelerde staj yapmanın kapılarını aralıyor. AIESEC uluslararası staj deği&#

21 Ekim 2008 03:00

100 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük öğrenci organizasyonu AISEC, üniversite öğrencileri için farklı ülkelerde staj yapmanın kapılarını aralıyor. AIESEC uluslararası staj değişim programı veya üyelik için başvurular 25 Ekim’e kadar sürecek.

AIESEC aracılığıyla; pazarlama, bilişim sistemleri, insan kaynakları, mühendislik, kültürel anlayış ve toplumsal gelişim alanlarında 2 ay ile 1,5 yıl arasında değişen sürelerle, 100 AIESEC ülkesinden birinde, tam zamanlı ve maaşlı staj yapma hakkında sahip olabiliryorsunuz.

AIESEC Uluslararası Staj Değişim Programı’na katılabilmek için iktisadi ve idari bilimler, endüstri, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği, sosyoloji, psikoloji, turizm bölümlerinde en az ikinci sınıfta okuyor olmak veya bu bölümlerden 2006 yılı Mart ayından sonra mezun olmak gerekiyor.

AIESEC’te üyelik içinse üniversite öğrencisi olma koşulu yanında bölüm ve sınıf kriteri aranmıyor.  

AIESEC uluslararası staj değişim programı veya üyelik için başvurular 25 Ekim’e kadar sürecek.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, www.stajyurtdisindayapilir.com veya www.aiesec.org.tr/istanbul  internet adreslerine başvurabilir.

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