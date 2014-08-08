AirTies, Uluslararası Kablo ve Uydu Ödülleri'nde finalist

Kablosuz yaşamın devlerrinden AirTies, 802.11ac teknolojisine sahip yeni ürünü Air 4820 ile Uluslararası Kablo ve Uydu Ödülleri'nde “En iyi Tüketici Teknolojisi” kategorisinde finale kaldı.

Evde video aktarımını kablosuz olarak yapabilmenin en kolay çözümünü sunan AirTies Air 4820, dünyanın en hızlı Kablosuz Video Erişim Köprüsü olma özelliğine sahip. Air 4820, hızı 600Mbps’den 1.7Gpbs’ye çıkaran en ileri teknolojiyi kullanırken, geleneksel kablosuz video hızına kıyasla 5 kat daha hızlı.

Ayrıca, aynı anda 10 cihaza kadar yüksek çözünürlüklü (High Definition - HD) video aktarımı yapabilen Air 4820, evinizin her yerinde interneti aynı hızda kullanmanızı mümkün kılıyor.

AirTies Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Bülent Çelebi konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bu önemli sektörel ödül için finalist olarak gösterilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Air 4820 oyunun kurallarını değiştiren bir ürün. Kullanıcılar birden fazla cihazda, kesintisiz yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı talep ederken, operatörler de kurulumu kolay ve arıza müdahalelerini azaltacak problemsiz cihazlara ihtiyaç duyuyorlar. Ev içi kablosuz yaşam için kusursuz ürünler sunma noktasında ön saflarda yer almaktan gurur duyuyor ve IBC’de son nesil kablosuz video köprülerimizi ve set üstü kutularımızı tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Finalist 12 Eylül’de Amsterdam’da gerçekleşecek IBC 2014’te açıklanacak olup, AirTies IBC 2014’de 5.B33 no’lu stantta yer alacak.