-''AIRPORT EXCHANGE 2010'' BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV'ın 10. yılını kutladıklarını belirterek, ''10 yılda 10 havaalanını işletme hedefimize ulaştık. Önümüzdeki 10 yıldaki hedefimiz ise hava trafiğimizi 40 milyon yolcudan 100 milyon yolcuya çıkarmaktır'' dedi Dünya havacılık sektörü temsilcilerinin en önemli ortak platformu olan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), ''Airport Exchange 2010'' ile TAV Havalimanları ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda ACI Avrupa ve ACI Asya-Pasifik işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Sani Şener, ACI üyelerini Doğu ve Batının arasındaki tarihsel köprü olan İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Şener, organizasyonla ACI Avrupa ve ACI Asya-Pasifik'in birlikte sponsorluğunu üstlendiği ilk etkinliğe imza atıldığını vurgulayarak, ''Havalimanları olarak hepimiz benzer fırsat ve sorunlarla karşılaşıyoruz ve bu karşılaştığımız sorunlara çözümler üretmek veya bizi bekleyen yeni fırsatlardan faydalanmak için birlikte hareket etmeliyiz. Bugün bizlerin ana sorunları güvenlik, çevre ve modernize olmaktır'' şeklinde konuştu. TAV'ın Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin en büyük özel havalimanı geliştiricisi ve işletmecisi olmasından gurur duyduğunu ifade eden Şener, geçen iki yıl boyunca, tüm dünya çapındaki ekonomik ve mali krize rağmen Türkiye'nin, dünyada hızla büyüyen pazarlardan biri olma potansiyelini ve gücünü gösterdiğini kaydetti. Şener, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TAV ve Türk Hava Yolları'nın başarılı ortaklığının bir sonucu olarak önemli bir büyüme gerçekleştiğini vurgulayarak, bu ortaklığın, Türk havalimanlarının tüm uçuşlarını düzenleyen yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'in yüzde 50-50 müşterek girişimle kurulmasıyla daha da güçlendirildiğini belirtti. Türkiye'nin, sektörde en fazla büyüyen pazarların başında geldiğini, havalimanlarında yapılan önemli gelişmelerden sonra havacılık sektörünün kapasitesinin, havayolu taleplerine ve ekonomik büyüme planlarına cevap verebilecek şekilde genişlediğini dile getiren Şener, şöyle konuştu: ''THY'nin 42 uçaklık filosu 144'e yükselmiş ve yakın gelecekte de bu sayı 189'a çıkacaktır. 2002 yılında 33 milyon olan yolcu sayısı ise 2010 yılında tüm Türkiye çapında 100 milyona yükselmiştir. Bu yıl TAV'ın 10. yılı. 10 yılda 10 havaalanını işletme hedefimize ulaştık. Önümüzdeki 10 yıldaki hedefimiz ise hava trafiğimizi 40 milyon yolcudan 100 milyon yolcuya çıkarmaktır. TAV'ın faaliyet motoru havalimanlarıdır. Biz yeni ortaya çıkan bir pazar firmasının başarı öyküsünü yazdık. Gelişmekte olan ekonomilerden gelen firmalar yükseldi ve sektörün eski oyuncularını zorladı.'' Sani Şener, ACI'nın dünyadaki havaalanlarının sesi olduğunu belirterek, ACI'nın 179 ülkeden 575 üyesiyle 5 milyardan fazla yolcuyu ve 77 milyon uçuşu düzenlediğini, ACI'nın endüstride diyalog için mükemmel bir platform görevi gördüğünü kaydetti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal da, dünyada hava trafiğinde düşüş yaşanırken Türkiye'nin uçak trafiğinde ve yolcu sayısında büyük bir artış sağlandığını belirterek, ''Türkiye hava trafiği 2009 yılında hizmet verdiği 1 milyon 66 bin 553 trafik ile yüzde 5,4 artış kaydetmiştir. 2010 yılı Ağustos sonu itibariyle artış oranı yüzde 15'tir'' şeklinde konuştu. -''TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN İKİNCİ BÜYÜK PAZAR''- ACI Avrupa Başkanı Ad Rutten da, TAV'ın çok kısa bir zamanda havalimanı sahasında kabul edilerek, lider konumuna geldiğini, TAV'ın Türkiye dışına çıkarak Doğu Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu'da bazı ülkelerde de hizmet verdiğini söyledi. Rutten, TAV'ın havalimanı karbon akreditasyonunun ilk katılımcılarından biri olduğunu hatırlatarak, ''TAV sadece Türkiye için değil, havalimanı endüstrisi için yükselen bir yıldız haline gelmektedir'' dedi. ACI Avrupa Genel Direktörü Olivier Jankovec ise Airport Exchange'in uzmanlıkların paylaşıldığı, iş ilişkilerinin kurulduğu ve endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı bir platform olduğunu vurgulayarak, 2 gün boyunca 700'ün üzerinde delege ve birçok ülkeden gelen ziyaretçilerin, havalimanı yönetiminin temel unsurlarını oluşturan konulara odaklanacağını belirtti. Etkinlikte operasyon, emniyet, güvenlik, müşteri hizmetleri, kolaylaştırma, bilişim, ekonomik düzenlemeler, altyapı geliştirme ve çevre gibi konuların ele alınacağını anlatan Jankovec, şunları ifade etti: ''Türkiye, Avrupa'nın aksine son iki yıl içerisinde hava trafiğinin son derece dinamik bir biçimde arttığı bir yerdir. Avrupa da bu yılbaşından başlayarak, bir toparlanma dönemine girmiş bulunmakla birlikte 2009 yılı Avrupa havalimanlarının çoğu için gerçekten korkunç bir yıl oldu. Toplam olarak, 100 milyona yakın yolcu kaybettik ve yük taşımacılığında düşüş ise yüzde 13'den fazla oldu. Üyelerimizden birçoğu trafik kaybederken, Türkiye havalimanları yükseldi ve tüm yıl içerisinde yolcu sayısında yüzde 8'in üzerinde bir artış kaydetti.'' Jankovec, TAV'ın Türkiye'nin ekonomik gelişmesine çok önemli bir katkıda bulunduğunu, Türkiye'nin Avrupa için Amerika'nın ardından en büyük ikinci hava ulaşım pazarı olduğunu belirtti. -AIRPORT EXCHANGE 2010- Etkinlik kapsamında sektör otoriteleri, ''Havalimanı operasyonları'', ''Havalimanı gelişimi ve çevre'', ''Ekonomi ve pazar düzenlemeleri'', ''Güvenlik'', ''Bilişimde kolaylaştırıcı çözümler ve kullanıcı hizmetleri'' olarak beş ana konuda düzenlenecek konferanslara katılacak. Fuar alanında da uluslararası 32 kuruluşun stantlarının bulunacağı Airport Exchange 2010 yarın sona erecek.