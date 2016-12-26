Airport AVM'nin ortağının da mal varlığına 'FETÖ' kapsamında el kondu

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nin 'FETÖ' soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulmasına karar verdiği 54 isim arasında Airport AVM’nin ortaklarından Hüseyin Döğme’nin (72) de olduğu anlaşıldı. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yurt dışında olduğu öğrenilen Döğme, Bank Asya’nın da kurucu üyeleri arasında yer alıyordu.

Aralarında Ekrem Dumanlı, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne gibi isimlerin de olduğu 54 kişiye ilişkin soruşturma süreci darbe girişimi sonrası başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 'FETÖ' soruşturması kapsamında 54 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bir bölümü tutuklanırken, bazı şüpheliler ise gözaltına alınamamıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden Hüseyin Döğme’nin geçtiğimiz nisan ayında yurtdışına gittiği öğrenildi. İlk önce Londra’ya gittiği belirtilen Döğme’nin daha sonra nereye gittiği bilinmiyor. Soruşturma savcılığının 30 Kasım tarihli, ‘el koyma kararı’ talepli başvurusunu değerlendiren Sulh Ceza Hâkimliği anılan kişiler için mal varlıklarına el koyma kararı verdi.

Airport AVM’nin de ortağı

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, anılan isimler arasında yer alan Hüseyin Döğme, AVM ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahibi. Söz konusu varlıklar arasında, Yenibosna’da 8 yıl önce açılan Airport AVM de bulunuyor. Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre, Hüseyin Döğme’nin anılan şirketlerdeki diğer ortakları ise birinci derece yakınları.

59 milyon 800 bin TL sermayeli Döğme Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Döğme Mağazacılık A.Ş, Döğme Turistik Tesisler A.Ş., isimli şirketler de Hüseyin Döğme’nin ortağı olduğu şirketler arasında. Anılan şirketlerin sicil kayıtlarından edinilen bilgilere göre, Döğme, bir süre önce bazı şirketlerin yönetiminden ayrılırken bazı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliği ise devam ediyor.

Bank Asya’nın kurucu üyeleri arasında da yer alan Hüseyin Döğme, kapatılan Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Feza Gazetecilik şirketinin de yönetiminde yer almıştı.

Başka isimler de listede

Döğme’nin yanı sıra mal varlıkları el konulan iş adamları arasında Oktay Vızvız, Abdullah Katırcıoğlu, Adil Gülçek gibi isimler de bulunuyor. Oktay Vızvız’ın tekstil ve enerji sektöründe faaliyet gösteren yatırımları bulunurken, Katıroğlu’nun sahibi olduğu şirketler TMSF bünyesine geçmişti.