T24 LogoT24 Logo
Gündem

Airpods iPhone'ları şarj edebilecek

İSTANBUL,(DHA) APPLE'IN gelecek yıl satışa sunmayı planladığı yeni nesil kablosuz kulaklığı Airpods, artık sadece kulaklık olarak kullanılmayacak; aynı zamanda iPhone'ları şarj edecek bir powerbank görevi de görecek

27 Haziran 2018 12:37

İSTANBUL,(DHA) APPLE\'IN gelecek yıl satışa sunmayı planladığı yeni nesil kablosuz kulaklığı Airpods, artık sadece kulaklık olarak kullanılmayacak; aynı zamanda iPhone\'ları şarj edecek bir powerbank görevi de görecek. 

Henüz kesinleşmemiş olsa da, Apple\'a yakın kaynaklar Airpods\'un bir şarj istasyonuna dönüşeceği görüşünde. Ancak Airpods\'un minik şarj kutusunun iPhone\'ları şarj etmekte yetersiz kalacağı görüşü de hakim. Apple\'ın özellikle acil durumlarda bataryanın \'ölmek\' üzere olduğu durumlarda Airpods şarj kasasının hayat kurtarıcı olabileceğini düşünüyor. 

Airpods 2 ismini taşıması muhtemel yeni nesil kablosuz kulaklığın tasarımının ilk modeliyle aynı olması beklenirken, diğer yandan yeni sürümde gelişmiş bir kablosuz bağlantı çipi olacak. Dış ortamdan gelen gürültüyü azaltacak yeni bir teknolojiden faydalanacak olan Airpods 2\'in 2019 yılında satışa sunulması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

APPLEAirpodsAppleAncak AirpodsDış
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24