Airbus'a soruşturma

İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesi'nden (SFO) yapılan açıklamada hile, rüşvet
ve yolsuzluk şüphesiyle Airbus Group hakkında soruşturma başlatıldığı
belirtildi. Olaya, Airbus'a danışmanlık hizmeti veren bir şirketin adının karıştığı
belirtilirken, dava açılması halinde konuyla ilgili tüm ayrıntıların kamuoyuyla
paylaşılacağı vurgulandı. Soruşturmanın uzun yıllar sürebileceğine işaret edildi
ve konuyla ilgili elinde bilgi ve belge bulunanlar kuruma başvurmaya çağrıldı.
Airbus: İhbarı biz yaptık
Airbus sözcüsü Jeremy Greaves, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, şirketin kuruma yaptığı bir ihbar üzerine soruşturma
başlatıldığını söyledi. Sözcü, "Olayı ortaya çıkardıktan sonra nisan ayında
kuruma haber verdik" dedi. Airbus yönetiminin gelişme üzerine sıkı önlemler
aldığını kaydeden Jeremy Greaves, yolsuzlukla mücadele kurumuyla yakın
işbirliğine devam edileceğini açıkladı. Sözcü, "Bu tür olayların şirket ilkeleriyle
bağdaşmadığı görüşünden hareket eden
Airbus yönetimi kararlılıkla üzerine
gidecektir" dedi.
İngiltere'nin ihracat kredi kuruluşu UK Export Finance nisan ayında Airbus'a
sağlanan ihracat kredi sigortasına son verdiğini açıklamış, Alman ve Fransız
finans kuruluşları bu adımı izlemişti.
'Rakibi Boeing olayı kullanacak'
Airbus Group, havacılık ve savunma alanında Avrupa'nın en büyük şirketi. 2015
yılında 64,5 milyar euro gelir elde eden Airbus, toplam 136 bin 600 kişiye
istihdam sağlıyor.
"Financial Times" gazetesinde yer alan bir yorumda, soruşturma Airbus
açısından ağır darbe olarak değerlendirildi. Yorumda, soruşturmanın Airbus'ın
ABD'li rakibi Boeing tarafından kullanılabileceğine dikkat çekildi.