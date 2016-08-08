Airbus'a soruşturma

İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesi'nden (SFO) yapılan açıklamada hile, rüşvet

ve yolsuzluk şüphesiyle Airbus Group hakkında soruşturma başlatıldığı

belirtildi. Olaya, Airbus'a danışmanlık hizmeti veren bir şirketin adının karıştığı

belirtilirken, dava açılması halinde konuyla ilgili tüm ayrıntıların kamuoyuyla

paylaşılacağı vurgulandı. Soruşturmanın uzun yıllar sürebileceğine işaret edildi

ve konuyla ilgili elinde bilgi ve belge bulunanlar kuruma başvurmaya çağrıldı.



Airbus: İhbarı biz yaptık

Airbus sözcüsü Jeremy Greaves, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) konuyla ilgili

yaptığı açıklamada, şirketin kuruma yaptığı bir ihbar üzerine soruşturma

başlatıldığını söyledi. Sözcü, "Olayı ortaya çıkardıktan sonra nisan ayında

kuruma haber verdik" dedi. Airbus yönetiminin gelişme üzerine sıkı önlemler

aldığını kaydeden Jeremy Greaves, yolsuzlukla mücadele kurumuyla yakın

işbirliğine devam edileceğini açıkladı. Sözcü, "Bu tür olayların şirket ilkeleriyle

bağdaşmadığı görüşünden hareket eden

Airbus yönetimi kararlılıkla üzerine

gidecektir" dedi.

İngiltere'nin ihracat kredi kuruluşu UK Export Finance nisan ayında Airbus'a

sağlanan ihracat kredi sigortasına son verdiğini açıklamış, Alman ve Fransız

finans kuruluşları bu adımı izlemişti.

'Rakibi Boeing olayı kullanacak'



Airbus Group, havacılık ve savunma alanında Avrupa'nın en büyük şirketi. 2015

yılında 64,5 milyar euro gelir elde eden Airbus, toplam 136 bin 600 kişiye

istihdam sağlıyor.

"Financial Times" gazetesinde yer alan bir yorumda, soruşturma Airbus

açısından ağır darbe olarak değerlendirildi. Yorumda, soruşturmanın Airbus'ın

ABD'li rakibi Boeing tarafından kullanılabileceğine dikkat çekildi.