Airbus, Rolls-Royce ve Siemens birlikte hibrit uçak üretecek

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Airbus, Rolls-Royce ve Siemens yapacakları işbirliğiyle 2020 yılında ilk uçuşu yapması planlanan hibrit-elektrikli bir uçak üreteceklerini açıkladı.

Salı günü üç şirketin birlikte Londra’da duyurduğu plana göre E-Fan X adlı uçak ilk uçuşunu 2020 yılında gerçekleştirecek.

Üç şirket normal uçaklardaki gaz türbinlerinden birini elektrikli motorla değiştirebilecek bir teknoloji geliştirmek için ortaklık yapacaklarını duyurdu. Sistem çalıştığı takdirde ikinci bir elektrik motoru daha tasarlanan uçağa ekleniyor olacak.

Oluşturulan ortaklık 2030 yılında ilk hibrit yolcu uçağını uçurmayı hedefliyor.

Bu uçağı geliştirmekteki en önemli hedef havacılık sektörünün yarattığı karbon emisyonlarını sınırlamak ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak.

E-Fan X hibrit uçağın dört motorlu BAe-146 yolcu uçağı temel alınarak geliştirilecek.

Açıklanan plana göre Avrupa menşeli uçak üreticisi Airbus SE uçak kontrol sistemlerini ve uçuş kontrollerini geliştirecek. Uçak motoru üreticisi Rolls-Royce uçağın jeneratörünü ve turbo motoru üretecek. Alman mühendislik şirketi Siemens ise motora iki megawatt elektrik verebilecek elektrik motorunu ekleyecek. (Fotoğraflı)