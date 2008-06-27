T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Airbus karbon fiberle uçuracak

Türk mühendislerin de katkıda bulunduğu Airbus A400M, yapı malzemesi ağırlıklı olarak karbon fiber olan ilk uçak

27 Haziran 2008 03:00


Yaklaşık 26 yıldır çizim masasında olan askeri nakliye uçağı Airbus A400M, nihayet proje aşamasından çıkarak göklere kavuşmaya hazır. Uçağı benzerlerinden ayıran en büyük özelliği ise gövde ve kanatlarının büyük bir kısmının ileri teknoloji ürünü karbon fiberden imal edilmiş olması.

Türkiye'de üretilen parçalar da var

Ülkemizde üretilen parça ve ekipmanları da bulunan Airbus A400M projesinde Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Belçika firmaları yer alıyor. Türkiye'de TUSAŞ'ın üstlendiği parça üretiminin toplam proje içerisinde yüzde 5.56'lık bir değere ulaşması öngörülüyor.
Metal parçalara kıyasla çok daha hafif bir materyal olan karbon fiber, A400M’ye yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlayacak. Sağlamlık ve güvenilirlik açısından da metal gövde ve kanatlardan eksiği olmayan karbon fiberin, yükselen yakıt fiyatlarıyla baş edebilmenin yollarını arayan havacılık endüstrisinin ilgi odağı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlk uçuşunu önümüzdeki aylarda yapması beklenen A400M, halen Afganistan ve Irak gibi çatışma bölgelerinde kullanılan C-130 Hercules gibi nakliye uçaklarının yerini alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24