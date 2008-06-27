Airbus karbon fiberle uçuracak



Yaklaşık 26 yıldır çizim masasında olan askeri nakliye uçağı Airbus A400M, nihayet proje aşamasından çıkarak göklere kavuşmaya hazır. Uçağı benzerlerinden ayıran en büyük özelliği ise gövde ve kanatlarının büyük bir kısmının ileri teknoloji ürünü karbon fiberden imal edilmiş olması.



Türkiye'de üretilen parçalar da var



Ülkemizde üretilen parça ve ekipmanları da bulunan Airbus A400M projesinde Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Belçika firmaları yer alıyor. Türkiye'de TUSAŞ'ın üstlendiği parça üretiminin toplam proje içerisinde yüzde 5.56'lık bir değere ulaşması öngörülüyor.

Metal parçalara kıyasla çok daha hafif bir materyal olan karbon fiber, A400M’ye yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlayacak. Sağlamlık ve güvenilirlik açısından da metal gövde ve kanatlardan eksiği olmayan karbon fiberin, yükselen yakıt fiyatlarıyla baş edebilmenin yollarını arayan havacılık endüstrisinin ilgi odağı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



İlk uçuşunu önümüzdeki aylarda yapması beklenen A400M, halen Afganistan ve Irak gibi çatışma bölgelerinde kullanılan C-130 Hercules gibi nakliye uçaklarının yerini alacak.

