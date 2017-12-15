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Yaşam

Airbus A380 pilotundan yılbaşı ağacı şeklinde rota

Rota, ticari uçuş takip sitesi Flightradar24'te açıkça görülebiliyor

15 Aralık 2017 04:22

Almanya'da Airbus A380 tipi bir yolcu uçağının test uçuşunu yapan pilot, rotasıyla bir Noel ağacı çizdi. Noel ağacı şeklindeki rota, ticari uçuş takip sitesi Flightradar24'te açıkça görülebiliyor.

Uçuşun başlangıç ve bitiş noktası Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg şehri. Hamburg'a en uzak noktaya yakın şehir ise yine Almanya'nın güneyindeki Stuttgart kenti.

Herhangi bir yolcunun bulunmadığı deneme uçuşunda uçağın rotasındaki çeşitli renkler de, seyrettiği irtifaya göre değişti. Airbus A380, test sürecinin sonunda satıldığı Emirates Havayolları'na teslim edilmek üzere Dubai'ye götürülecek. 

ABD'de geçen ay bir donanma pilotu, Washington eyaleti üzerinde uçarken uçağın kuyruk dumanıyla bir penis çizdiği için uyarı almıştı.

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