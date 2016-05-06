Airbnb 'Konaklamanın ötesine' göz dikti

Konaklama listeleme hizmeti veren Airbnb şirketi, başka iş alanlarına gireceğini açıkladı. Şirketin kurucu ortaklarından ve üst düzey teknoloji yöneticisi Nathan Blecharczyk, BBC'ye Hindistan'da yaptığı açıklamada insanların yabancıların evlerinde kalmaya istekli olmalarının seyahatte kişisel bağ kurma taleplerine işaret ettiğini söyledi.

Blecharczyk şirketin şimdi, ev sahipleri ile misafirlerin beraber katılabileceği turlar, spor etkinlikleri ve başka faaliyetler düzenlemeyi planladığını belirtti.

Airbnb 191 ülke ve 34 bin şehirde faaliyet gösteriyor. Şirketin değeri 25 milyar dolar civarında.Şirket kişilere evinin hepsini ya da odalarını turistlere kiralama olanağı sağlıyor. Hizmet reklamlarında "Bir yeri orada yaşıyormuş gibi deneyimleyin" sloganı kullanılıyor.

Ev sahibiyle misafir beraber eğlenecek

Blecharczyk "Ticarileşmiş deneyimdense daha özgün ve kendini yerel kültüre kaptırabileceğin yolculuklar için büyük bir iştah olduğunu gösterdik" diyor.

Şirketle çalışan 1 milyondan fazla ev sahibinin misafirlerinin tecrübelerine daha fazla katılmak istediklerini de ekliyor.

Blecharczyk "Belki bu birinin en sevdiği bisiklet güzergahında pedal çevirmesi ya da Frizbi oynamak gibi basit birşey olabilir" dedi.

Airbnb yöntecisi "Gerçek insanlarla bağ kurmak ve iyi zaman geçirmek profesyonel konaklama dünyasında olmayan birşey. Biz konaklamanın ötesini düşünüyoruz. İnsanlar evleri dışında neler yapar? Ve biz onlara yerel mekanlar ve yerel insanlarla daha iyi bağ kurmalarında nasıl yardımcı olabiliriz?" diye konuştu.

Berlin'de yasaklama

Şirketin yayılma planları karşıtları tarafından dikkatle izleniyor. Berlin kenti Airbnb üzerinden özel kiralamalara Mayıs başından bu yana sınırlamalar getirdi. Kent yönetimi bu adımı "konut darlığına karşı gerekli ve mantıklı bir araç" olarak niteledi. San Francisco'da da geçen yıl kısa dönemli kiralamalara kısıtlama getirilmesi önerilmişti. Bu öneri referandumda seçmenlerin yüzde 55'inin oyuyla reddedildi.