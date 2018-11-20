Airbnb, İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki evleri sisteminden kaldırıyor

İnternet üzerinden ev kiralama sistemi Airbnb, İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerini platformundan kaldıracağını duyurdu.

ABD merkezli şirket bu kararı, yerleşimlerin "İsrailliler ve Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın temelinde yer alması" sebebiyle aldı.

Airbnb'nin kararı Filistinliler tarafından takdirle karşılandı.

İsrail ise kararı "utanç verici" buldu. İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, kararın "boykot çabalarının en acınası" hali olduğunu söyledi.

İsrail, dava açacak vatandaşlarını destekleyecek

İsrail, yerleşimlerdeki ev sahiplerinin şirkete karşı açacağı yasal davalarda vatandaşlarını destekleyecek.

Yerleşimcileri destekleyen Yesha Konseyi ise Airbnb'nin "siyasi bir site" olduğunu, kararın "Yahudi düşmanlığı, terörizme teslimiyet ya da her ikisi de" olduğunu öne sürdü.

Uluslararası Af Örgütü ise Airbnb'nin kararını "büyük ve önemli bir gelişme" olarak yorumladı.

Af Örgütü, benzer diğer şirketlerin de aynı kararı almaları gerektiği görüşünde.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimler birimleri, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde inşa edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göre de, yasal dayanağı olmayan yerleşimler iki devletli çözümü tehlikeye atıyor.

Çoğu ülke de, İsrail'in 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda ele geçirip işgal ettiği topraklarda inşa edilen Yahudi yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.