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AIRBNB CEO'sunun mektubu Ertuğrul Özkök'ü ağlattı: Bana 19 yıl önceki bir anımı hatırlattı

09 Mayıs 2020 07:53

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında AIRBNB CEO’su Brian Chesky’nin 1900 çalışanını işten çıkartırken onlara gönderdiği mektubuna yer verdi. Chesky’nin yaşananları tek tek anlattığını ve “Sizden çok özür diliyorum. Çünkü bu sizin hatanız değildi...” cümlesini okurken ağladığını ifade eden Özkök, “Bana bundan 19 yıl önce yaşadığım bir anı hatırlattı” dedi.

2001 krizinde Hürrriyet Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde 246 kişiyi işten çıkarmak durumunda kaldığını ve o dönem her gece sakinleştirici içtiğini belirten Özkök, çalışanların kurduğu şu cümleyi hatırlattı:

“Sakın kendinizi başarısız hissetmeyin. Bu sizin hatanız değil. Bizlerin ve bu ülkeyi yönetenlerin hatası... Ve ne yazık ki bedelini siz ödüyorsunuz...”

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