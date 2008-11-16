Air France'da 125 milyon dolarlık grev

Fransız Havayolları Air France için çalışan pilotlar, hükümetin emeklilik yaşını yükseltme planlarını protesto etmek amacıyla dört günlük greve başladı.



Air France grevi başladı.Cuma günü başlayan grev, Pazartesi gününe kadar sürecek.

Air France, iş bırakma eyleminin seferlerin yarısında ciddi sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.



Şirketin tahminlerine göre uzun mesafe uçuşların yarısı her iki orta mesafe uçuştan biri de iptal edilebilir.



Air France'ın yönetim kurulu başkanı Jean-Cyril Spinetta , grevin şirkete maliyetinin 100 milyon Euro yani yaklaşık 125 milyon doları bulabileceğine dikkat çekti.



Jean-Cyril Spinetta pilotlara hitaben yayınladığı açık mektupta, mevcut ekonomik kriz ortamında böyle bir grevin "tehlikeli" olduğu uyarısını yaptı.



BBC Paris muhabiri Emma Jane Kirby'nin aktardığına göre, grevi pilotlar sendikası düzenledi.

Fransa Parlamentosu, emeklilik yaşını pilotlar için 60'dan 65'e, hostesler için de 55'den 60'a çıkarmayı öngören bir yasa değişikliği hazırlığı yapıyordu.



Air France müşterilerine hangi seferlerin ertelendiği, gecikmeli yapılacağı ya da iptal edildiği öğrenmeleri için internet sitesini (airfrance.com) kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

