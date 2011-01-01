-AIR FRANCE UÇAĞININ KOKPİT CAMI ÇATLADI İSTANBUL (A.A) - 01.01.2011 - Paris-İstanbul seferini yapan Air France yolcu uçağının havada kokpit camı çatladı. Uçak, Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde indi. Alınan bilgiye göre, Air France Havayolları'nın AF-1890 sefer sayılı Paris-İstanbul seferini yapan Airbus A-319 tipi yolcu uçağının sol kokpit camı havada çatladı. Pilot durumu Atatürk Havalimanı kulesine bildirdikten sonra uçak havalimanına sorunsuz şekilde iniş yaptı. Yolcuların terminale alınmasından sonra uçak, bakım için THY Teknik A.Ş hangarına çekildi. Öte yandan, uçağın kokpit camının çatlamasından dolayı saat 18.40'ta yapılması planlanan AF-1891 sefer sayılı İstanbul-Paris seferi de iptal edildi. -YEDİ KATLI CAM- Yedi kattan oluşan ve yaklaşık beş santimetre kalınlığındaki kokpit camı, olumsuz hava koşulları, ısı farkı gibi bazı nedenlerle çatladığında, bu durum uçuş için bir engel oluşturmuyor, ancak uçuş güvenliği nedeniyle pilot uçağı en yakın meydana indiriyor.