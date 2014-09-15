Air France pilotları grevde

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'daki grev bir hafta sürecek. Tarifeli seferlerin yarısı iptal edildi.
Pilotların yüzde 60'lık kısmının greve katılımı bekleniyor. Pilotların çoğunluğunun örgütlendiği sendika olan SNPL'den yapılan açıklamada, Air France idaresiyle sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı belirtildi.
Air France grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve ucuz bilet pazarına hitap eden Transavia'ya ağırlık verme planları, pilot sendikalarının tepkisine yol açmıştı. Transavia şirketine kaydırılması öngörülen pilotlar, mevcut haklarının gasp edilmesinden kaygı duyuyor.
Air France, 15 - 22 Eylül tarihleri arasında uçacak yolcularına uçuşlarını ertelemeyi önerdi.