T24 LogoT24 Logo
Dünya

Air France, Koronavirüs nedeniyle 7 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

04 Temmuz 2020 00:11

Air France-KLM, şirketin Fransa kolunda 7 bin 500'den fazla çalışanını işten çıkartacağını duyurdu.

Avrupa'nın ikinci en büyük havayolu şirketi, Air France'tan 6 bin 560, bölgesel hava yolu Hop!'tan da 1020 kişinin çıkartılacağını açıkladı.

İşten çıkarmaların önümüzdeki üç yıl için planlandığını belirten şirket, Covid-19 salgınındaki belirsizlikler nedeniyle "toparlanma çok yavaş olacak gibi görünüyor" denildi.

Salgının zirve yaptığı dönemde, şirketin gelirleri yüzde 95 azalmış ve Air France'ın günlük zararı 15 milyon euroya ulaşmıştı.

ETİKETLER

Air France-KLMAir FranceKLMCovid-19KoronavirüsAir France Covid-19Air France Koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24