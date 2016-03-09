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Ekonomi
Deutsche Welle

Air Berlin: Türkiye ve Kuzey Afrika'ya talep azaldı

Almanya'nın Air Berlin havayolu şirketi, Türkiye ve Kuzey Afrika uçuşlarına yönelik talebin düştüğünü açıkladı. Alman Seyahat Acenteleri Birliği ise Türkiye'ye rezervasyonların artmasını bekliyor.

09 Mart 2016 18:56

Air Berlin havayolu şirketi, Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerindeki terör saldırılarının etkisinin uçak bileti satışlarına yansıdığını duyurdu. Şirketin açıklamalarına göre bu bölgelere yönelik uçuş talebinde hafif bir düşüş meydana geldi. Tatilcilerin diğer bölgelere yöneldiğini belirten Air Berlin Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Pichler, "Bazı piyasalardaki talep düşüşüne hemen karşılık verdik ve kapasitemizi Karibik ile Balear Adaları'na kaydırdık" açıklamasını yaptı.

 

"Türkiye'ye talep artış eğiliminde"

 

Berlin'de bugün 50'nci kez kapılarını açan Uluslararası Turizm Fuarı'nda da (ITB) turizm sektörünün durumu gündeme geldi. Alman Seyahat Acenteleri Birliği, terör saldırıları nedeniyle talep düşüşü yaşanan bölgelerde turizmin kısa bir süre içinde toparlanmasını bekliyor. Birliğin Başkanı Norbert Fiebig, bunun özellikle Türkiye için geçerli olduğunu belirterek, "Almanya'da Türkiye'ye hayranlık duyan büyük bir kitle var" dedi. ITB'nin açılışında konuşan Fiebig, tecrübelerin, bu tür bölgelerin 'kısa bir süre içinde eski çekiciliğine kavuştuğunu gösterdiğini' söyledi.

Geçen yıl Türkiye'yi 38 milyon turist ziyaret etmişti. Bunlardan 5,5 milyonunu Alman turistler oluşturuyordu. Ancak ocak ayı sonuna kadar Almanya'da Türkiye rezervasyonlarında yüzde 40'lık bir düşüş yaşandı. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig, iki haftadan bu yana rezervasyonlarda yine bir artış eğilimi görüldüğüne dikkat çekti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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