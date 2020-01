Air Berlin son kez gökyüzündeydi

Bir süre önce iflasını açıklayan Almanya'nın ikinci en büyük havayolu şirketi Air Berlin son uçuşunu yaptı.

Münih-Berlin arasında gerçekleşen son uçuşta yolcular ve mürettebat duygusal dakikalar yaşadı. AB 6210 olan son uçuş numarası gökyüzünde pilotlar tarafından "Sonsuza dek Berlin" sözünün kısaltması olacak şekilde BER4EVR olarak değiştirildi.

Flightradar24 sitesine yansıyan görüntüye göre pilotlar havayolunun son uçuşunda kalp şeklinde bir rota çizdi. Air Berlin aynı zamanda yolcularına ikram ettiği kalp şeklindeki çikolatalarıyla ünlüydü.

Berlin Tegel Havalimanı'na inişinde ise Air Berlin'in son uçuşunu gerçekleştiren Airbus 320 büyük bir coşkuyla karşılandı.

Air Berlin çalışanları ve havalimanı pesoneli uçağın etrafına toplandı, itfaiye araçları sivil havacılıkta bir saygı gösterisi geleneği olarak fıskiyelerinden su püskürttü.

Uçak durdurktan sonra pilotlar kokpitten Air Berlin logolu ve "hoşçakalın diyoruz" yazılı bir flama sarkıttı.

Son uçuş sosyal medya mesajlarında da yer buldu. Bazı yolcular hesaplarından yazdıkları mesajlarla Air Berlin'e veda etti.

Havayolu yönetiminden yapılan açıklamada da "Air Berlin bu hüzünlü günde bunca yıl kendisine gönül veren ve bağlılık gösteren çalışanlarına, ortaklarına ve yolcularına teşekkür eder" denildi.

1979'dan beri yarım milyar yolcu taşıyan havayolunun çalışanları üzüntülüydü. 1994'te Air Berlin'e katılan kabin görevlisi Caroline Fietz dünyanın en iyi mesleğini yaptığını belirterek, özellikle son haftalarda yolculardan büyük destek gördüklerini ve üzüntülerinin paylaşıldığını söyledi.

Havayolu şirketinin son uçuşunda bulunan yolculardan biri de, "Air Berlin'le uçmayı her zaman sevdim, her zaman kendilerine has bir şeyleri vardı, mesela kalp çikolataları" dedi.

Air Berlin geçen ağustos ayında Etihad havayolunun ortaklıktan çekilmesi üzerine iflasını açıklamıştı. Sonraki aylarda Alman hükümetinin sağladığı 150 milyon euro krediyle ayakta kalan Air Berlin, ülkedeki havacılık sektörünün öncüsü Lufthansa'ya satıldı. Air Berlin çalışanlarının bir kısmı da da Lufthansa'ya katılacak. Yapılan açıklamaya göre istihdamın yüzde 80'inin korunması planlanıyor.

dpa/GY/EC

© Deutsche Welle Türkçe