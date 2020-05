'Ain't No Sunshine', 'Lovely Day' ve 'Use Me' parçalarının sahibi, soul müziğin efsane ismi Bill Withers hayatını kaybetti

T24 Dış haberler

ABD ordusunda bir tamirciyken kendine kendine gitar çalmayı öğrenen, 'Ain't No Sunshine', 'Lovely Day' ve 'Use Me' gibi parçalarla 1970'li yıllara damga vuran Soul müziği efsane ismi Bill Withers hayatını kaybetti.

Los Angeles'ta bir hastanede hayatını kaybettiği belirtilen 81 yaşındaki Withers'ın oğlu, babasının bazı kalp problemleri olduğunu söyledi.

Hem kaybı, hem umudu hissettirebilen bir R&B sesine sahip olan Withers, 1971 yılında 30'lu yaşlarındayken "Just as I Am" albümünü çıkarmıştı. Albümdeki 'Ain’t No Sunshine' şarkısı Billboard'un 'Top 10' listesine girerek dikkatleri Withers'ın üzerine çekmişti.

Daha sonra hit'ler birbirini takip etti. 1972'de 'Lean on Me' birçok listede birinci sıraya yükseldi. 1972'de 'Use Me', 1977'de 'Lovely Day' ve 1981'de 'Just the Two of Us' benzer başarılar elde etti. Ancak Withers, 1985'teki 'Watching You Watching Me' albümünden sonra müziği bırakmaya karar verdi.

Withers'ın ölümünü duyuran açıklamada, "O insanlarla dürüstçe konuşur, iki kişinin bağ kurmasını sağlardı" denildi.

Withers'ın ailesi, "yıkıldıklarını" ifade etti ve ve ekledi, "Ne kadar sadece ailesi ve dostlarına yakın olduğu kameralardan uzak bir hayat sürse de müziği hep bu dünyaya ait olacak".

Chance the Rapper ve Lenny Kravitz gibi birçok müzisyen, Withers'a sosyal medya üzerinden veda etti.