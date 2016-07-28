Aileyi spreyle uyutup 4 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlı cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

Adana'da girdiği evdeki aileyi uyku spreyi sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra 4 yaşındaki kızı kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla muavin tutuklandı. Çocuk devlet korumasına alınırken, ailenin maddi yetersizlik sebebiyle kapısı olmayan bir evde kaldığı öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fevzipaşa mahallesinde 25 Temmuz Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikanın gece bekçisi fabrika duvarının hemen yanında bazı sesler duyunca düdük çaldı. Düdüğün sesiyle birlikte bir kişi koşarak sesin geldiği yerden uzaklaştı. Gece bekçisi daha sonra fabrikaya gelenlere sabaha karşı duvar dibinde hareketlilik olduğunu hırsız olabileceğini güvenlik kamerasını incelemeleri için not bıraktı. Bu arada, bir taksicide duvar kenarında ağlayan bir kız çocuğu görünce yanına gitti. Taksici, adresini öğrendiği kız çocuğunu yakınlardaki evlerine bıraktı.

Cinsel saldırı güvenlik kamerasında

Fabrika görevlileri ise sabah geldiklerinde bekçinin notunu okuyarak güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemede bir kişinin kucağında bir kız çocuğunu getirdiği daha sonrada kaldırım üzerinde ve yol ortasında çocuğa cinsel saldırıda bulunduğunu gören fabrika yetkilileri olayı polise haber verdi.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemede 3-4 yaşında bir kız çocuğuna 25-30 yaşlarında bir kişinin tecavüz ettiğini tespit etti.

Çocuk devlet koruması altına alındı

Bu sırada kız çocuğu evde karnı ağrıdığını söyleyerek hiç susmadı. Anne Y.E. (24) kızını kontrol ettiğinde kanama olduğunu gördü. Hemen doktora götürdü. Doktor muayene edip kız çocuğunun düşüp düşmediğini cinsel organına sert bir cismin çarpıp çarpmadığını sorarak damarlarında çatlak olduğunu tespit etti. Doktor ilaç vererek çocuğu gönderdi. Anne kızı H.Y.'yi eve getirdi. Bu arada, polis tecavüze uğrayan kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayın yaşandığı yerin yakınlarında Y.E. ve G.Y çiftinin yaşadığı evi buldu. Polis evdeki kız çocuğunu psikolog eşliğinde doktora götürerek muayenesi yapıldı. Kız çocuğuna devlet sahip çıkarak korumaya aldı. Polis özel bir ekip oluşturarak zanlıyı aramaya başladı. Polis olayın aile içinde olabileceğini tahmin edilerek baba G.Y.'nin (26) ifadesine başvurdu.

Uyku spreyi sıkıp çocuğu kaçırdı

Polis yaptığı çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın daha önce otobüs içinde cinsel saldırı olayının yaşandığı bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Mahmut Ş. olduğunu belirledi. Polis zanlının evine baskın düzenledi. Zanlı evde yatağın altına saklanmış halde bulundu. Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Mahmut Ş.,'nin ifadesinde uyuşturucu hap aldığını hiç bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma sonucunda zanlının 25 Temmuz 2016 günü saat sabah 05.00 sıralarında tek odada kalan ve kapısı olmayan eve geldiği içeride anne baba ve 2 çocuğun olduğunu gördüğü aile uyurken anne, babaya uyku spreyi sıkarak etkisiz hale getirdiği, 4 yaşındaki H.Y.'yi götürdüğü, yaklaşık 1 kilometre evden uzaklaştıktan sonra önce kaldırım üstünde daha sonrada sokak ortasında cinsel saldırıda bulunduğunu belirledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Bu zaman kadar çocuğumu her türlü şeyden korudum"

Anne Y.E ise yaşadığı olaydan dolayı şokta olduğunu belirterek, "Kızım sabaha karşı beni uyandırdı 'anne acıyor' dedi bende baktım her yeri kan. 'Ne oldu kızım' dedim 'bilmiyorum anne' dedi. Hastaneye götürdüm hemen, doktor sadece 'ufak bir çatlak var başka da bir şeyi yok' dedi. Çocuğumu nasıl kaçırdıklarını bilmiyorum diğer çocuğum sabahları kalkar süt ister ama ilk defa kalkmadı bende kalktığımda boğazım acıyordu gözlerimde pusluydu yani kendime gelemedim. Benim kızımı ne zaman oraya götürmüşler anlamadım ben hastaneye götürüp getirdim eşim hala uyanamamıştı çocuğumu kaçıran kişi sprey sıkmış galiba. Kızımı yurt aldı geri vermezler mi? bana kızımı geri istiyorum. Burada yaşıyoruz çünkü Suriyelilerden ev bulamadık 6 bin lira para istiyorlar. Geldiğimiz yerler torbacılar vardı buraya geldik ama buranın çevresi daha pislikmiş. Ben çocuğuma bunun olacağını bilir miydim. Bu zaman kadar çocuğumu her türlü şeyden korudum ama buraya geldim bu bela geldi başımıza" dedi.