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Yaşam

Aileyi para için katletmiş

Otoyolda anne Nuray Okkalı ve iki çocuğunu kafalarına tek kurşun sıkarak öldürdüğü iddia edilen İzzet Okkalı yakalandı.

08 Mart 2009 02:00

Otoyolda anne Nuray Okkalı ve iki çocuğunu kafalarına tek kurşun sıkarak öldürdüğü iddia edilen İzzet Okkalı (23) dün yakalandı.

Nuray Okkalı’nın öldürülen eşi Murat Okkalı’nın amcasının oğlu olan İzzet Okkalı (23), yakalandıktan sonra ailenin en büyük oğlu Abdullah Okkalı’yı (18) öldürdüğünü söyledi. Dördüncü ceset, diğerlerinin bir kilometre ilerisinde bulundu.

İzzet Okkalı’nın cinayetten bir gün önce öldürdüğü kişilerin evine gittiğini belirleyen jandarma, ailenin diğer fertlerinin ifadelerine başvurdu. Nuray Okkalı’nın eşinden miras kalan parayla, servis aracı almak istediği, bunun üzerine İzzet Okkalı’nın, "Ben size bu konuda yardımcı olurum. Arabamla nereye istiyorsanız götürürüm" dediği öğrenildi.

İzzet Okkalı, cinayetin işlendiği gün Nuray Okkalı ile servis aracı plakası almak için gereken belgeleri tamamladı. Nuray Okkalı, bankadan 190 bin lirayı çektikten sonra İzzet Okkalı ile geri döndü. Şüpheli, kadın ile çocuklarını, arabasıyla köylerine götürmek istedi. Otoyola gelindiğinde İzzet Okkalı, yanındaki silahı çıkararak anne ve iki çocuğunu arabadan indirip öldürdü ve bankadan çekilen parayı aldı.

Şüpheli, daha sonra Abdullah Okkalı ile buluştu. İzzet Okkalı, ailenin son üyesini de diğer cinayetleri işlediği yerin bir kilometre uzağındaki dere yatağında bıçaklayarak öldürdü.

Cenazeler toprağa verilecek

Adli Tıp Kurumu’na daha önce gönderilen anne ve iki çocuğunun otopsileri tamamlanarak dün ailelerine teslim edildi. Abdullah Okkalı’nın cenazesinin de bugün aileye teslim edileceği ve cenazelerin Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazından sonra Yuvaköy’de toprağa verileceği belirtildi.



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