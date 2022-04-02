Ailesiyle tartıştıktan sonra otomobiliyle 7 araca çarpıp, babasını darp eden sürücünün ehliyetine el konuldu

Diyarbakır'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T., babasını da dövdü. Çarpma sırasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.

Diyarbakır'da bir kişi ailesine sinirlenip aracıyla çevredeki otomobillere hasar verdi.

Olay, 31 Mart'ta, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T.(26), babası ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisine ait otomobile bindi.

F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu. 5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını dövdü.