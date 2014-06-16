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Yaşam

Ailesiyle pikniğe giden 4 yaşındaki çocuk bulundu

Sarıyer'de ailesiyle piknik yaptığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları netice verdi

16 Haziran 2014 10:11

AFAD ve polis ekipleri, İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda kaybolan 4 yaşındaki Baran Çelik'i bulmak için arama çalışması başlattı. Sabah saat 08:30 sularında ormanlık alan da çocuğun bulunduğu bilgisi ajanslara düştü.

Bahçeköy Kirazlıbent mevkisinde ormanlık alanda ailesiyle piknik yapan Mehmet Çelik, saat 16.30 civarında 4 yaşındaki oğlu Baran Çelik'in kaybolduğunu fark etti.

Pikniğe gelenlerle ormanı, çevredeki su birikintilerini ve havuzları kontrol eden Çelik, oğlunu bulamayınca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sarıyer Belediyesi ve bazı sivil arama kurtarma ekipleri geldi.

Küçük çocuğun bulunması için arama çalışması başlatan ekipler, dedektör köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyordu. Piknik alanının yakınında bulunan bir su kuyusunu kontrol eden itfaiye ekipleri, çocuğun kuyuya düşmüş olma ihtimaline karşı kuyudaki suyu boşaltmıştı.

Baba Mehmet Çelik, oğlunun yaklaşık 7 saattir kayıp olduğunu belirterek, "O saatten itibaren arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolduğunu farkettikten sonra güvenlik ekiplerine haber verdik. Bulunmasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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