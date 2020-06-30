Ailesiyle ölümden dönen Alişan: En sağlam arabayı arıyoruz!

Geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte Manisa'da trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan, önceki akşam Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ve arkadaşlarıyla Arnavutköy'de görüntülendi. Kazanın ardından ilk kez görüntülenen ünlü türkücü, en sağlam arabayı aradığını söyledi.

Sigorta şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt veren Alişan, "Tabii ki öyle bir para almadım, bu kadar hızlı sonuçlanacak bir durum değil, tüm raporlar çıktığı zaman bakacağız" dedi.

Yeni alacağı aracı hakkında da konuşan Alişan, "Buse ile en sağlam araba hangisi araştırmasını yaptık, sağ olsunlar yardımcı oldular. Birkaç gün test aşamasında olacağım, kısmet olursa alacağız" dedi.

Alişan, eşi Buse Varol'un hamileliği hakkında ise "Evet biz biliyorduk. Sahnede sizinle paylaşacaktım ama maalesef böyle bir durum oldu. Çok şükür hem Buse hem de karnındaki bebek iyi" dedi.

Elindeki evraklar ile dikkat çeken 44 yaşındaki türkücü, "Demet Akalın ile bir sabah programımız olacak, çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.