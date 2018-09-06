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Ailesinin terk ettiği öne sürülen genç intihar etti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, ailesi tarafından terk edildiği ve bunalıma girdiği öne sürülen İsrafil T

06 Eylül 2018 20:36

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, ailesi tarafından terk edildiği ve bunalıma girdiği öne sürülen İsrafil T. (25), evde tavana kendisini iple asarak, yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, Hekimdede Mahallesi\'nde meydana geldi. Babasını yakın zamanda kaybettiği belirtilen İsrafil T., iddiaya göre, birlikte yaşadığı annesi ve kız kardeşinin bilinmeyen nedenle evi terk etmesi üzerine bulanıma girdi. Lokantada çalıştığı öğrenilen İsrafil T., tek başına kaldığı evde, tavana kendisini iple asarak, yaşamına son verdi. İsrafil T.\'nin evden çıkmadığını fark eden komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelip, eve giren ekipler, İsrafil T.\'nin tavana asılı cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen İsrafil T.\'nin cenazesi, işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.

​FOTOĞRAFLI

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