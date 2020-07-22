Ailesinin hakkında verdiği kayıp ilanından sonra eve dönmek istemediğini açıklayan Damla Horoz, Bursa'da bulundu

Ailesi tarafından haber alınamadığı için kayıp ilanı verildikten sonra sosyal medya hesabından şiddet gördüğü gerekçesiyle evden kaçtığını ve geri dönmek istemediğini ifade eden Damla Horuz, Jandarma ekipleri tarafından Bursa'da bulunarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Sosyal medyada ailesinin Damla Horuz bulunsun kampanyasının ardından harekete geçen ekipler, genç kızın ifadesini aldı. Damla Horuz'un ifadesine göre evden ayrılma nedeni, ailesinden gördüğü şiddet olarak kayda geçti.

Damla Horoz, hakkında sosyal medyada bulunması için başlatılan kampanya sonrasında bir video yayımlayarak açıklamalarda bulunmuştu. Horoz, şunları kaydetmişti:

"Kaçırılma gibi bir durumda yok ben kendi isteğimle evden çıktım. Ben ailemin beni aradığını farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum. Gerekirse bir yurda falan yerleşirim, ama ben onlara gitmek istemiyorum."

Damla Horuz’un bu paylaşımına rağmen jandarma ve polis genç kızı bulabilmek için çalışmalarını sürdürdü. Damla Horuz’un geçtiği güzergâhlardaki tüm güvenlik ve mobese kameraları takibe alındı. Yapılan teknik takip sonuç verdi ve genç kızın Bursa’ya gittiği tespit edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışırken, genç kızın Bursa’da bulunduğu yer tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşının yanında kalan Damla Horuz’u kaldığı evden alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.