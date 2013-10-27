Ailesinin Facebook yasağı koyduğu kız intihar etti

Hindistan’da ailesinin Facebook’a girmesini yasakladığı 17 yaşındaki genç kız, ardında not bırakarak intihar etti.

Maharashtra kentinde yaşayan Aiswarya S. Dahiwal isimli 17 yaşındaki genç kız, ailesinin sosyal paylaşım sitesi Facebook’a girmesini yasaklamasından sonra intihar etti. Hint polisi, intiharla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürüten polislerden G.H. Lemgude, olayın aile arasındaki bir tartışma sonucu yaşanmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Lemgude, Aiswarya’nın internette çok zaman harcaması ve uzun telefon konuşmaları yapmasının ailesinin tepkisine neden olduğunu ve intiharı da bu tartışmanın tetiklediğini düşündüklerini ifade etti.

İntiharın şokunu yaşayan Aiswarya S. Dahiwal’in babası “Biz sadece derslerine odaklanması gerektiğini söylemiştik. Böyle bir şey yapabileceğini asla tahmin etmezdik“ dedi. Aiswarya’nın intiharından sonra gözler yaşadığı kent olan Maharashtra’ya çevrildi.

Hindistan’ın en gelişmiş eyaletlerinden olan Maharashtra, aynı zamanda ülkenin genç intihar oranı en yüksek ikinci kenti. Kentte sadece 2012 yılında toplam 16 bin 112 kişinin intihar nedeniyle öldüğü bildirildi. İntiharların en büyük nedeninin aile içinde yaşanan sorunlar olduğu belirtiliyor.