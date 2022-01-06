Ailesinin eş bulmasını istemedi, billboarda ilan verdi: "Beni görücü usulü evlilikten kurtar"

Britanya’da yaşayan Muhammed Malik, ailesinin istediği şekilde görücü usulü evlenmek istemediğini söyleyerek Birmingham’da billboardlara eş bulmak için kendi ilanını verdi.

CNN’de yer alan habere göre, 29 yaşındaki Muhammed Malik, billboardlara kendi fotoğrafını bastırarak üzerine “Beni görücü usulü evlilikten kurtar” yazdı. Malik, kendisiyle tanışmak isteyen kişilere ulaşması için internet sitesini de verdi.

“Malik’e Eş” isimli bir internet sitesi açan Malik, girişimci olduğunu, yeme-içmeyi sevdiğini, dindar olduğunu ve Müslüman birini aradığını söyledi.

Aradığı kişiyi bulamadığını söyleyen Malik “Bu işler çok zor. Görünmek için billboard’a çıkmak zorunda kaldım” dedi.

Malik, ailesinin ayarladığı birinden önce kendi eşini kendi bulmak istediğini söyledi.