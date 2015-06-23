T24 LogoT24 Logo
Yaşam

6 yaşındaki kız çocuğu, anne ve babasının cesetleriyle üç gün geçirdi!

Ukraynalı çiftin 6 yaşındaki kızları, annesiyle babasının sürekli uyuduğunu sandı

23 Haziran 2015 14:03

Antalya'nın Alanya ilçesinde kiralık bir evde tatil yapan Ukraynalı Viacheslav Samilo ve Maiia Samilo çifti, alkol koması sonucu yaşamını yitirdi. 6 yaşındaki kızları Anzhelika Samilo, aç ve susuz kalınca yan dairenin balkonunda oturanlara seslendi. Yiyecek isteyen çocuğa ailesini sorduklarında "uyuyor, uyanmıyor" yanıtı alan komşuların ihbarı üzerine çiftin öldüğü belirlendi. 

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.

Çocuk sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Samilo çiftinin cesetleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER

antalyaalanyaukraynalıannebabayaşamını yitirdiçocuk3 güngeçirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24