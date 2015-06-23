6 yaşındaki kız çocuğu, anne ve babasının cesetleriyle üç gün geçirdi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde kiralık bir evde tatil yapan Ukraynalı Viacheslav Samilo ve Maiia Samilo çifti, alkol koması sonucu yaşamını yitirdi. 6 yaşındaki kızları Anzhelika Samilo, aç ve susuz kalınca yan dairenin balkonunda oturanlara seslendi. Yiyecek isteyen çocuğa ailesini sorduklarında "uyuyor, uyanmıyor" yanıtı alan komşuların ihbarı üzerine çiftin öldüğü belirlendi.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.

Çocuk sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Samilo çiftinin cesetleri, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.