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AİLESİNİ YAKACAKTI ADANA (A.A)

22 Mayıs 2011 21:04

-AİLESİNİ YAKACAKTI ADANA (A.A) - 22.05.2011 - Adana'da bir kişi, aynı evde yaşadığı kardeşiyle tartışınca, kardeşi, yengesi ve 6 aylık bebeği eve kilitleyip yangın çıkartarak kaçtı. Evde bulunan 3 kişi, ev sahiplerinin kapıyı kırıp içeri girmesiyle kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Yurt Mahallesi 71107 Sokak'ta oturan evli ve 1 çocuk babası Orhan Ünaldı ve kardeşi Mehmet Ünaldı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Mehmet Ünaldı, oturdukları evin kapısını kilitleyerek içinde yengesi ve 6 aylık bebeği Mert Can olmasına rağmen evi ateşe vererek kaçtı. Yanan evdeki Orhan Ünaldı, eşi Nuray ve 6 aylık bebekleri Mert Can ev sahiplerinin kapıyı kırıp eve girmesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında fenalaşan ve kolundan yaralanan Orhan Ünaldı, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Polis ekipleri evi kundaklayarak kaçan Mehmet Ünaldı'yı ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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