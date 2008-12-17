Ailesini parçaladı

Erzincan’da berberlik yaparken iflas edince İzmir’e taşınan Mustafa Şanda, ablasını ve yeğenini vahşice öldürdü. Daha sonra polise giden Şanda, cinayetleri yazılı bir notla bildirdi



İzmir’de yaşayan Mustafa Şanda (26), yanında kaldığı ablası, üç çocuk annesi Naime Akagündüz’ü (40) öldürdükten sonra 130 parçaya ayırdı, yeğenlerinden 13 yaşındaki Abdullah’ı da boğazını keserek katletti. Olaydan sonra polise giden Şanda, konuşamayıp yazılı notla cinayeti bildirdikten sonra ağlama krizine girdi.

Önceki gece 23.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından polis merkezine giden zanlı, müracaat bölümündeki bir sandalyeye oturdu. Hiç konuşmayan Şanda, sağır ve dilsiz sanılarak kendisine verilen kâğıda cinayet işlediğini belirterek evin adresini yazdı ve evin anahtarını uzattı.



Eve gelen polisler şoke oldu

Polis, zanlıyı da alarak adrese gitti ve kapıyı açmasını istedi. Tepki vermeyen Şanda, merdivenlere otururken kapıyı açan polis şoke oldu.

8. sınıf öğrencisi Abdullah’ın cesedi banyoda, anne Akagündüz’ün ceset parçaları da koridorda bulundu. Akagündüz’ün geçen yıl Erzincan’dan, yeni bir hayat kurmak için eşi ve üç çocuğuyla İzmir’e göç ettiği, ancak bir süre sonra eşinden ayrıldığı belirlendi.

Çocuklardan Anıl’ı (15) Erzincan’daki annesinin yanına gönderen, büyük oğlu Burak’ı (19) garson olarak işe başlatan, kendisi de unlu mamuller satan işyerinde çalışan Akagündüz’ün, ekonomik sıkıntı yaşayan kız kardeşi Sebile ve eşi Ercan Süren’le birlikte kiraladıkları evde yaşadıkları öğrenildi.



Erzincan’da iflas etmiş

Tercan’da berberlik yaparken iflas edince dükkânını kapatan Şanda’nın da dinlenmek ve yeni bir iş bulmak için ablasının yanına geldiği, bin YTL’nin kaybolması üzerine yeğenlerini hırsızlıkla suçladığı, yeğenleri ve arkadaşları tarafından dövülünce karakola şikâyette bulunduğu saptandı. Polisin müdahalesiyle yeğenleriyle barışan zanlının, olayı balkondan seyreden ablasına kızgın olduğu öne sürüldü.

Cinayeti araştıran ekipler ve savcı, meslek hayatlarında böyle vahşet görmediklerini belirtirken, Naime Akagündüz’ün cesedine ait 130 parça ile oğlunun cesedi otopsi için Adli Tıp’a gönderildi. Ağlama krizine giren ve ifade vermeyen Şanda ise “ruhsal durumunun bozuk olması” nedeniyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.



