Ailesini ölüme götürdü

T24 - Şiddetli geçimsizlik nedeniyle adliyeye boşanma dilekçesi veren eşini kararından vazgeçiremeyen işsiz Ayhan Sarıhasan (49), içerisinde iki çocuğu ve eşinin bulunduğu otomobili Sarıyer Kireçburnu'nda denize sürdü. Anne ile kız açık olan camlardan çıkarak kurtulurken, 22 yaşındaki Osman Suat yaşamını yitirdi. Baba ise yoğun bakıma kaldırıldı.



Olay, saat 15.30 sıralarında Kireçburnu sahilinde meydana geldi. İddialara göre, Ümraniye Belediyesi'nde çalışan Aylin Sarıhasan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açmak için, bugün sabah saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi kızı İlknur Sena (19) ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi oğlu Osman Suat'ı (22) da yanına alarak Ümraniye'deki evlerinden Sarıyer Adliyesi'ne gitti. Aylin Sarıhasan, dilekçeyi verdikten sonra kendisiyle konuşmak isteyen eşi Ayhan Sarıhasan ile Kireçburnu'nda buluştu.





Ölüm tehdidi



34 VN 4460 plakalı Ford otomibille eşi ve iki çocuğunu alan Ayhan Sarıhasan, otomobili deniz kenarına çekti. Eşine barışmak isterdiğini söyleyen öfkeli koca, red cevabı alınca, “Ya dilekçeyi geri çekersin ya da dördümüz de ölürüz” diyerek eşini tehtid etti. Ancak Aylin Sarıhasan'ın kararından vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine, Ayhan Sarıhasan, çalışır durumdaki otomobilin gaz pedalına basarak, denize sürdü. Bu sırada çevredeki birkaç kişi ezilmemek için kenara çekildi. Yavaş yavaş sulara gömülen otomobilin arka koltuğunda oturan anne ve kızı, açık olan camlardan kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı. Suya atlayan çevredekiler, anne ile kızını sahile çıkardı. Midye teknelerine çalışanlar suya dalarak baba ile oğulu kurtarmaya çalıştılar. Bu sırada anne Aylin Sarıhasan “Bu serefsizi kurtarmayın, oğlumu kurtarın” diye ağladı. Midyeciler baba ile oğlu baygın halde sudan çıkardılar ve olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kadıldırdılar. Sarıyer Devlet Hastanesi'nde Osman Sarıhasan hayatını kaybetti.



Durumunun ağır olduğu belirtilen baba Aylan Sarıhasan ise Maslak'taki Acıbadem hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ve ve kızı tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı. Aylin Sarıhasan'ın polise verdiği ilk ifadesinde, eşi otomobili denize sürdüğünde oğlunun, “Anne arka camlar açık. Kendinizi kurtarın“ diye bağırdığını söylediği belirtildi.



Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait dalgıçlar otomobilin yerini tespit etti. Otomobil daha sonra itfaiyeye ait bir vinçle sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



