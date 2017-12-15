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Ailesini katleden baba öldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de eşi ve 3 çocuğunu bıçakla boğazlarını keserek öldürdükten sonra intihara kalkışan 41 yaşındaki Erol Adıyaman, tedavi gördüğü hastanede öldü

15 Aralık 2017 23:13

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de eşi ve 3 çocuğunu bıçakla boğazlarını keserek öldürdükten sonra intihara kalkışan 41 yaşındaki Erol Adıyaman, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Olay, 2 gün önce Merkez Melikgazi ilçesi Taceddinveli Mahallesi Deliklitaş Caddesi Alan Apartmanı\'nda meydana geldi. Evde alkol alan Erol Adıyaman, bu nedenle tartıştığı eşi 41 yaşındaki Safiye Adıyaman ile çocukları 16 yaşındaki Selenay, 7 yaşındaki Nazlı Nur ve 3 yaşındaki Çınar Berk\'i boğazlarını keserek öldürdü. Adıyaman daha sonra evi ateşe verip, 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Elindeki bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan ve duran kalbi gelen sağlık ekibinin yaptığı kalp masajı ile yeniden çalıştırılan Erol Adıyaman, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Erol Adıyaman, bugün hayatını kaybetti. 

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