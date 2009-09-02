Ailesini boynunda taşıyor

Ergen, kendisi için özel olarak tasarlanan ve hediye edilen kolyeyi Mega Magazin'e gösterdi.



İkizleri Ares ve Güney'i emzirdiği için oruç tutmadığını belirten ünlü şarkıcı ailesiyle oldukça keyifli bir Ramazan geçirdiğini belirtti.

Boynundaki özel kolyesiyle dikkat çeken Gülben Ergen, bir arkadaşının doğum gününde hoş bir sürpriz yaptığını ve ailesinin isimlerinin yazdığı altın bir kolye hediye ettiğini belirtti. Gülben Ergen'in "İnanılmaz hoşuma gitti ve hep takacağım" dediği kolyede sırasıyla "Gülben, Mustafa, Atlas, Ares, Güney" isimleri yazıyor.